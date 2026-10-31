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Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
9
15
25
2
Lazio Rom
9
15
25
3
AS Rom
9
15
21
4
Como 1907
9
9
20
5
AC Mailand
9
7
18
6
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Neapel
9
6
14
8
Juventus Turin
9
1
14
9
FC Turin
9
0
13
10
Cagliari Calcio
9
-5
13
11
Bologna FC
9
0
11
12
Atalanta BC
9
-1
11
13
Genua CFC
9
-5
10
14
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo Calcio
9
-8
8
16
AC Monza
9
-6
7
17
Udinese Calcio
9
-9
5
18
AC Florenz
9
-10
5
19
Parma Calcio
9
-10
5
20
FC Venedig
9
-13
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg