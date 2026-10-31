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Mit seinen Tricks
Balljunge bringt DFB-Star zum Staunen

Vor dem Spiel zwischen dem FC Genua und Juventus Turin sorgt ein Balljunge für Erstaunen beim deutschen Nationalspieler Nick Woltemade. Beim Einwärmen nimmt der Junge das Leder perfekt an.
Publiziert: vor 1 Minute
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Pascal WidmerVideoredaktor Sport
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Serie A 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Inter Mailand
Inter Mailand
9
15
25
2
Lazio Rom
Lazio Rom
9
15
25
3
AS Rom
AS Rom
9
15
21
4
Como 1907
Como 1907
9
9
20
5
AC Mailand
AC Mailand
9
7
18
6
Frosinone Calcio
Frosinone Calcio
9
8
17
7
SSC Neapel
SSC Neapel
9
6
14
8
Juventus Turin
Juventus Turin
9
1
14
9
FC Turin
FC Turin
9
0
13
10
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
9
-5
13
11
Bologna FC
Bologna FC
9
0
11
12
Atalanta BC
Atalanta BC
9
-1
11
13
Genua CFC
Genua CFC
9
-5
10
14
US Lecce
US Lecce
9
-9
9
15
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
9
-8
8
16
AC Monza
AC Monza
9
-6
7
17
Udinese Calcio
Udinese Calcio
9
-9
5
18
AC Florenz
AC Florenz
9
-10
5
19
Parma Calcio
Parma Calcio
9
-10
5
20
FC Venedig
FC Venedig
9
-13
3
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