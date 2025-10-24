DE
FR
Abonnieren
AC Mailand
AC Mailand
20:45
Pisa SC
Pisa SC
Zum Fussball-Kalender
AC Mailand
AC Mailand
Ab 20:45 Uhr
Vs
Pisa SC
Pisa SC
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

Serie A
AC Mailand - Pisa SC

Teilen
Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AC Mailand
AC Mailand
7
7
16
2
Inter Mailand
Inter Mailand
7
10
15
3
SSC Neapel
SSC Neapel
7
5
15
4
AS Rom
AS Rom
7
4
15
5
Bologna FC
Bologna FC
7
6
13
6
Como 1907
Como 1907
7
4
12
7
Juventus Turin
Juventus Turin
7
2
12
8
Atalanta BC
Atalanta BC
7
6
11
9
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
7
0
10
10
US Cremonese
US Cremonese
7
-1
10
11
Udinese Calcio
Udinese Calcio
7
-3
9
12
Lazio Rom
Lazio Rom
7
3
8
13
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
7
-2
8
14
FC Turin
FC Turin
7
-7
8
15
Parma Calcio
Parma Calcio
7
-4
6
16
US Lecce
US Lecce
7
-5
6
17
Hellas Verona
Hellas Verona
7
-7
4
18
AC Florenz
AC Florenz
7
-5
3
19
Genua CFC
Genua CFC
7
-6
3
20
Pisa SC
Pisa SC
7
-7
3
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Luca
Zufferli
Italien
Anstoss
Freitag
24. Oktober 2025 um 20:45 Uhr
Stadion
Mailand, Italien
Giuseppe-Meazza-Stadion
Kapazität
80’018
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen