Juventus verhandelt offenbar mit englischem Verteidiger

Wegen des möglichen Abgangs von Bremer ist Juventus auf der Suche nach neuen Innenverteidigern. Nun könnte der italienische Rekordmeister in England fündig geworden sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Juventus verhandelt mit John Stones, 32, nach Vertragsende bei Manchester City

Stones gewann mit England WM-Bronze 2026 und alle grossen Titel mit City

Juventus sucht Ersatz für Bremer, Bologna fordert 25 Mio. für Lucumi

Blick Sportdesk

Seit dem Auslaufen seines Vertrags bei Manchester City Ende Juni ist Verteidiger John Stones ein freier Spieler. Nur: Wie lange noch? Laut «Sky Italia» soll der 32-jährige Engländer nun ein konkretes Angebot von Juventus Turin erhalten haben. Demnach hätten die Bianconeri die Verhandlungen mit Stones und seinem Management bereits aufgenommen.

Stones, der zehn Jahre bei Manchester City unter Pep Guardiola gespielt und alle grossen Titel gewonnen hat, wird seit Wochen mit mehreren europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht. Namen wie Chelsea, Arsenal und Bayern München tauchen auf, doch konkrete Schritte blieben bislang aus. Auch italienische Teams wie Inter und Napoli werden genannt.

Jetzt mischt Juventus ernsthaft mit. Der italienische Rekordmeister sucht dringend einen neuen Innenverteidiger. Ein Verkauf des Brasilianers Bremer (29) an Galatasaray steht im Raum, und die Gespräche mit Bologna über einen Wechsel des Kolumbianers Jhon Lucumi (28) stocken – Bologna fordert über 20 Millionen Franken.

Stones, der die WM in Nordamerika mit den «Three Lions» auf Rang drei abgeschlossen hat, könnte die Lösung sein. Sein Erfahrungsschatz und seine Klasse machen ihn zu einer Idealbesetzung für die Abwehr der Bianconeri. Ob Juventus den Zuschlag erhält, bleibt abzuwarten.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

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