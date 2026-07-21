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Nach Saliba-Ausfall
Arsenal will Ex-City-Star holen

William Saliba fehlt Arsenal monatelang – John Stones soll die Lücke füllen. Der ehemalige City-Star ist ablösefrei, und Gespräche mit dem Verteidiger laufen. Trainer Arteta plant mit seiner Flexibilität und Erfahrung.
Publiziert: 15:50 Uhr
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William Saliba wird seinem Stammverein Arsenal London lange fehlen.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Arsenal plant, den vereinslosen John Stones als Ersatz für Saliba zu verpflichten
  • William Saliba fällt wegen Rückenverletzung bis zu fünf Monate aus
  • Stones spielte seit November 2025 nur viermal in einer Startelf
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Blick Sportdesk

Arsenal steht vor einer defensiven Herausforderung: Nach der schweren Rückenverletzung von William Saliba, die ihn im Halbfinale der WM 2026 ausser Gefecht setzte, droht der französische Verteidiger bis zu fünf Monate auszufallen. Arsenal hat schnell reagiert und einen Kandidaten ins Visier genommen: den vereinslosen John Stones.

Der englische Nationalspieler, dessen Vertrag bei Manchester City Ende Juni 2026 auslief, könnte ablösefrei verpflichtet werden. Diese Option begeistert die Verantwortlichen der Gunners, denn Stones bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch Qualität auf höchstem Niveau mit. Cheftrainer Mikel Arteta, der Stones aus seiner Zeit als Co-Trainer bei Manchester City bestens kennt, ist ein grosser Befürworter der Verpflichtung. «Er ist flexibel, stark am Ball und taktisch unglaublich geschickt», soll Arteta intern argumentiert haben.

Die Gespräche mit Stones' Umfeld laufen bereits. Der 32-Jährige steht nach wie vor auf dem Radar mehrerer Klubs, sowohl aus der Premier League als auch aus dem Ausland. Doch ein Wechsel ins Emirates Stadium könnte sich als besonders reizvoll erweisen. Arsenal, aktueller englischer Meister, bietet ihm nicht nur sportliche Perspektiven, sondern auch die Möglichkeit, unter einem Trainer zu arbeiten, der sein Potenzial voll ausschöpfen kann.

Ein wichtiger Faktor für Stones' Entscheidung dürfte die Aussicht auf regelmässige Einsatzzeiten sein. Seit November 2025 stand er nur viermal in einer Startelf. Bei Arsenal könnte er jedoch in der Innenverteidigung eine Schlüsselrolle übernehmen – vor allem angesichts Salibas Ausfall. Nun bleibt abzuwarten, ob die Gespräche erfolgreich abgeschlossen werden können und Stones bald das rot-weisse Trikot der Gunners trägt.

Dieser Artikel ist zuerst auf «sportal.bg» erschienen. Die bulgarische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.

Premier League 2026/27
Mannschaft
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1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
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1
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
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1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
Brentford FC
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0
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Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
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Chelsea FC
Chelsea FC
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Coventry City
Coventry City
0
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Crystal Palace
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Everton FC
Everton FC
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FC Fulham
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Hull City
Hull City
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Ipswich Town
Ipswich Town
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Leeds United
Leeds United
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Liverpool FC
Liverpool FC
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Manchester City
Manchester City
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Manchester United
Manchester United
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Newcastle United
Newcastle United
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Nottingham Forest
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FC Sunderland
FC Sunderland
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Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
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