Gehts nach den Klub-Insidern, sollen mit Zachary Athekame und Ardon Jashari gleich zwei Schweizer die AC Milan in der kommenden Saison entscheidend prägen.

Darum gehts AC Milan startet mit zwei Schweizern in die neue Serie-A-Saison

Athekame könnte als Rechtsverteidiger in der Startformation stehen

Athekames 10-Millionen-Transfer von YB zu Milan wurde vergangene Woche offiziell

Wenn die AC Milan am Samstag gegen Cremonese in die neue Serie-A-Saison startet, lohnt es sich für Schweizer Fans, ganz genau hinzuschauen. Denn mit Ardon Jashari (23) und Zachary Athekame (20) dürfen gleich zwei Schweizer auf Einsatzminuten im Trikot der Rossoneri hoffen.

Langfristig sollen beide Neuzugänge zur Stammformation gehören. Zumindest, wenns nach den Insidern der «Gazzetta dello Sport» geht. Die italienische Sport-Bibel erwartet in ihrer Saisonvorschau die Mannschaft von Massimiliano Allegri in einem 4-3-3-System mit Athekame als Rechtsverteidiger und Jashari im linken Mittelfeld. Athekame würde damit den Vorzug vor dem Spanier Alex Jimenez bekommen, der in der letzten Rückrunde hauptsächlich die rechte Seite beackert hat.

Athekame freut sich aufs San Siro

Für Athekame geht in diesen Tagen ohnehin alles ganz schnell: Erst vor einer Woche wurde sein 10-Millionen-Transfer von YB nach Mailand offiziell. Nun könnte er bereits erstmals im weltberühmten San Siro auflaufen. «Ich verspüre deshalb keine Nervosität oder Druck», sagt er an einer Pressekonferenz. «Milan ist ein Traditionsverein mit einem grossartigen Stadion. Das San Siro steigert meine Spiellust zusätzlich.»

Über seine Spielweise sagt der schweizerisch-nigerianische Doppelbürger: «Ich gehe gern nach vorn und greife an. Normalerweise spiele ich als Rechtsverteidiger in einer Viererkette, aber ich kann auch in einem 3-5-2 den gesamten Flügel abdecken. Ich stehe dem Trainer zur Verfügung, wo immer er mich braucht.»

Mit Trainer Allegri tauscht sich Athekame regelmässig über seine Rolle aus: «Er hat mir gesagt, Italien sei ideal für Verteidiger, weil sie taktisch hier viel lernen können. Ich freue mich deshalb wirklich auf den Start.» Ob dieser Start für Athekame schon am Samstag erfolgt, wird sich zeigen.