Was sich schon länger abgezeichnet hat, ist nun fix: Yann Sommer verlässt Inter Mailand. Der Ex-Nati-Goalie ist von seinem Klub offiziell verabschiedet worden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Yann Sommer verlässt Inter Mailand nach drei Jahren, Vertrag nicht verlängert

Er absolvierte 139 Spiele, blieb in 66 Partien ohne Gegentor

Wechsel nach Belgien zu Brügge möglich, Ajax entschied sich für ter Stegen

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Yann Sommers Zeit bei Inter Mailand ist zu Ende: Der ehemalige Nati-Goalie verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei den Nerazzurri definitiv nicht und verlässt den amtierenden italienischen Meister damit nach drei Jahren. Dies geht aus einer Mitteilung des Vereins vom Dienstagmorgen hervor.

Damit geht eine erfolgreiche Ära zu Ende: In Mailand kürte sich Sommer zweimal zum italienischen Meister und gewann einmal die Coppa Italia. Dazu erreichte er mit Inter 2025 den Champions-League-Final – die dortige 0:5-Pleite gegen PSG gehört dann allerdings zu den Tiefpunkten in Sommers Karriere.

Besser dürfte ihm das Halbfinal-Rückspiel in Erinnerung bleiben, als er mit einer überragenden Parade gegen Barça-Juwel Lamine Yamal in der Verlängerung Inters Finaleinzug erst ermöglichte. Es ist auch diejenige Szene, die der Mailänder Klub in seiner Abschiedsbotschaft besonders hervorhebt.

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Geht Sommer nun nach Belgien?

Insgesamt lief Sommer in 139 Pflichtspielen für Inter Mailand auf und blieb dabei in 66 Partien – also fast der Hälfte – ohne Gegentor. Wo Sommer seine Karriere nun fortsetzt, ist noch nicht bekannt. Zuletzt ist er mit Ajax Amsterdam in Verbindung gebracht worden. Der holländische Rekordmeister hat sich nun aber offenbar für den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen entschieden, wie Transferexperte Fabrizio Romano ebenfalls am Dienstagmorgen schreibt. Im Gespräch soll Sommer auch beim belgischen Meister Brügge sein.