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Inter-Abschied wohl fix
Posten als Nummer 1 winkt – ziehts Sommer nach Holland?

Der Vertrag von Yann Sommer bei Inter läuft aus, eine Verlängerung wird es wohl nicht geben. Nun bringt sich ein holländischer Topklub in Position – und bietet dem Schweizer wohl den Posten als Nummer 1 an.
Publiziert: vor 6 Minuten
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Zieht es Yann Sommer nach drei erfolgreichen Jahren bei Inter nach Holland?
Foto: Getty Images
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Cédric HeebRedaktor Sport

Yann Sommers (37) Tage bei Inter scheinen tatsächlich gezählt. Der Vertrag des Schweizers läuft Ende Juni aus und gemäss «Gazzetta dello Sport» haben die Nerazzurri eine Einigung mit Lazio-Goalie Ivan Provedel als Nachfolger erzielt. Sommer soll sich dem Bericht zufolge schon von seinen Teamkollegen verabschiedet haben.

Doch wohin zieht es den früheren Nati-Goalie? Eine Rückkehr zum FC Basel wird es nicht geben, aufhören will Sommer aber auch noch nicht. Informationen der italienischen Sportzeitung zufolge soll nun Ajax Amsterdam dem Schweizer den Posten als Nummer 1 angeboten haben.

Beim holländischen Rekordmeister ist der Stammplatz freigeworden, da Vitezslav Jaros nach seiner Leihe wieder zurück zum FC Liverpool geht. Und ob Maarten Paes, der seit Februar 2026 bei Ajax spielt, die Nummer 1 zugetraut wird, ist nicht klar.

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