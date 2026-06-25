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Millionen für die Roma?
Schweizer Talent steht vor Wechsel innerhalb Italiens

Die Zukunft von Nati-Hoffnung Alessandro Romano entscheidet sich bald: Der 20-jährige Roma-Spieler steht vor einem Wechsel innerhalb Italiens – Cagliari und Palermo sind im Rennen.
Publiziert: 11:33 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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Alessandro Romano dürfte die AS Roma in Kürze verlassen.
Foto: AS Roma via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Alessandro Romano vor Wechsel: Cagliari und Palermo interessiert
  • Roma fordert 6 bis 8 Millionen Euro und will Rückkaufoption sichern
  • Entscheidung über Zukunft bis 30. Juni erwartet
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Carlo Emanuele FrezzaReporter Fussball

Die Schweizer Nati-Hoffnung Alessandro Romano (20) sorgt in Italien derzeit für grosses Interesse. Gleich mehrere Klubs buhlen um den defensiven Mittelfeldspieler der AS Roma, der in der vergangenen Saison leihweise für Spezia in der Serie B auflief. Dort sammelte der Zürcher nicht nur erste Erfahrungen im Profifussball, sondern spielte sich trotz des Abstiegs ins Rampenlicht.

Nun steht für Romano der nächste Karriereschritt an. Sein oberstes Ziel: regelmässige Einsatzzeit. Weil das bei der AS Roma vorerst nur schwer zu bekommen sein dürfte und die Römer bis zum 30. Juni aufgrund der Financial-Fairplay-Vorgaben Transfererlöse generieren müssen, könnte sich die Zukunft des schweizerisch-italienischen Doppelbürgers schon bald entscheiden.

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Gemäss Blick-Informationen befinden sich noch zwei Klubs im Rennen: Serie-A-Verein Cagliari und der ambitionierte Serie-B-Klub Palermo. Beide sollen bereit sein, die Forderungen der Roma zu erfüllen. Die Ablösesumme dürfte zwischen sechs und acht Millionen Euro liegen. Zudem wollen sich die Giallorossi eine Rückkaufoption sichern.

Nach vier Jahren in der Nachwuchsabteilung der Roma steht Romano damit kurz vor dem Abschied aus der italienischen Hauptstadt. Auf einer Mittelmeerinsel – entweder auf Sardinien in Cagliari oder auf Sizilien bei Palermo – wird er seine Karriere fortsetzen. Eine Entscheidung wird in den kommenden Tagen erwartet.

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