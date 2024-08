Drei Top-Paraden Sommer brilliert beim Testspiel gegen Chelsea

Yann Sommer wird in der Schweizer Nati als Nummer 1 abgesetzt. Dabei hatte er am vergangenen Wochenende mit Inter eine Top-Leistung abgeliefert. Gegen Chelsea hält er seinen Kasten bis in die 90. Minute sauber. Dabei gelingen im drei tolle Paraden.