Bei Europa-League-Partie gegen Lugano Partizan-Fans mit Anti-Kosovo-Sprechchören

Am Donnerstagabend hat sich der FC Lugano in der 3. Qualifikationsrunde zur Europa League in der Stockhorn-Arena in Thun in einem knappen Spiel gegen Partizan Belgrad durchgesetzt. Die serbischen Fans machen mit provokanten Sprechchören auf sich aufmerksam.