DE
FR
Abonnieren

Italiener berichten
Sommer könnte seinen Inter-Stammplatz verlieren

Wird Yann Sommer in der Champions League gegen Ajax wie gewohnt das Tor von Inter Mailand hüten? Geht es nach der «Gazzetta dello Sport», dann nein.
Publiziert: vor 44 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
Yann Sommer dürfte zum Auftakt der Champions League nicht im Inter-Tor stehen, beichtet die «Gazzetta dello Sport».
Foto: Getty Images
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Am Mittwoch (21 Uhr) startet Inter mit einem Auswärtsspiel gegen Ajax Amsterdam in die neue Champions-League-Saison. Einer, der bei den Nerazzurri normalerweise gesetzt ist, könnte die Partie nur von der Ersatzbank aus erleben: Goalie Yann Sommer (36).

Die renommierte italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, dass Inter-Coach Christian Chivu (44) in Holland wohl auf den Schweizer verzichten wird. Stattdessen dürfte Josep Martinez (27) zu seinem zweiten Einsatz in der Königsklasse für Inter kommen.

Inter holte den Spanier vor der abgelaufenen Saison für 13,5 Millionen Euro vom CFC Genua – durchaus mit der Absicht, dass er Yann Sommer dereinst ersetzen dürfte. Der Vertrag des Schweizers ist nur noch für die angebrochene Spielzeit gültig. Gut möglich also, dass seine Ablösung schon früher schrittweise beginnt.

Mehr internationaler Fussball
Historisch schlechtes ManUtd nach Derbypleite am Boden
Mit Video
Coach Amorim unter Druck
Historisch schlechtes ManUtd nach Derbypleite am Boden
Nati-Küken brilliert bei Startelf-Debüt für City
Mit Video
Torschuss nach 20 Sekunden
Nati-Küken brilliert bei Startelf-Debüt für City

Der Zeitpunkt würde passen

Laut der «Gazzetta dello Sport» käme der Zeitpunkt für eine Kursänderung gelegen. «Inter muss prüfen, ob Martinez ein wertvoller Spieler werden kann, in den es sich zu investieren lohnt», schreibt das Blatt. «Jetzt könnte der Moment sein, um mit der Suche nach einem Nachfolger in der eigenen Umkleidekabine statt auf dem Transfermarkt zu beginnen.» Zudem sah Sommer bei der 3:4-Niederlage im Derby d'Italia gegen Juve am Samstag bei zwei Gegentoren nicht gut aus.

Entschieden ist im Hinblick auf den Rest der Saison laut der italienischen Sportzeitung aber noch nichts: «Hinter der Entscheidung steckt keinerlei Strafabsicht. Sommer bleibt natürlich ein zuverlässiger Torwart mit der nötigen Erfahrung, um seine Position zu behaupten.» Spätestens am Mittwoch werden erste Antworten folgen.

Serie A 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
SSC Neapel
SSC Neapel
3
5
9
2
Juventus Turin
Juventus Turin
3
4
9
3
US Cremonese
US Cremonese
3
2
7
4
Udinese Calcio
Udinese Calcio
3
2
7
5
AC Mailand
AC Mailand
3
2
6
6
Como 1907
Como 1907
1:0
3
2
6
7
AS Rom
AS Rom
3
1
6
8
Atalanta BC
Atalanta BC
3
3
5
9
Cagliari Calcio
Cagliari Calcio
3
1
4
10
FC Turin
FC Turin
3
-4
4
11
Inter Mailand
Inter Mailand
3
3
3
12
Lazio Rom
Lazio Rom
3
1
3
13
Bologna FC
Bologna FC
3
-1
3
14
Sassuolo Calcio
Sassuolo Calcio
3
-2
3
15
AC Florenz
AC Florenz
3
-2
2
16
Hellas Verona
Hellas Verona
3
-4
2
17
Pisa SC
Pisa SC
3
-2
1
18
Genua CFC
Genua CFC
0:1
3
-2
1
19
Parma Calcio
Parma Calcio
3
-4
1
20
US Lecce
US Lecce
3
-5
1
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen