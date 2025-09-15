Wird Yann Sommer in der Champions League gegen Ajax wie gewohnt das Tor von Inter Mailand hüten? Geht es nach der «Gazzetta dello Sport», dann nein.

1/5 Yann Sommer dürfte zum Auftakt der Champions League nicht im Inter-Tor stehen, beichtet die «Gazzetta dello Sport». Foto: Getty Images

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am Mittwoch (21 Uhr) startet Inter mit einem Auswärtsspiel gegen Ajax Amsterdam in die neue Champions-League-Saison. Einer, der bei den Nerazzurri normalerweise gesetzt ist, könnte die Partie nur von der Ersatzbank aus erleben: Goalie Yann Sommer (36).

Die renommierte italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» berichtet, dass Inter-Coach Christian Chivu (44) in Holland wohl auf den Schweizer verzichten wird. Stattdessen dürfte Josep Martinez (27) zu seinem zweiten Einsatz in der Königsklasse für Inter kommen.

Inter holte den Spanier vor der abgelaufenen Saison für 13,5 Millionen Euro vom CFC Genua – durchaus mit der Absicht, dass er Yann Sommer dereinst ersetzen dürfte. Der Vertrag des Schweizers ist nur noch für die angebrochene Spielzeit gültig. Gut möglich also, dass seine Ablösung schon früher schrittweise beginnt.

Der Zeitpunkt würde passen

Laut der «Gazzetta dello Sport» käme der Zeitpunkt für eine Kursänderung gelegen. «Inter muss prüfen, ob Martinez ein wertvoller Spieler werden kann, in den es sich zu investieren lohnt», schreibt das Blatt. «Jetzt könnte der Moment sein, um mit der Suche nach einem Nachfolger in der eigenen Umkleidekabine statt auf dem Transfermarkt zu beginnen.» Zudem sah Sommer bei der 3:4-Niederlage im Derby d'Italia gegen Juve am Samstag bei zwei Gegentoren nicht gut aus.

Entschieden ist im Hinblick auf den Rest der Saison laut der italienischen Sportzeitung aber noch nichts: «Hinter der Entscheidung steckt keinerlei Strafabsicht. Sommer bleibt natürlich ein zuverlässiger Torwart mit der nötigen Erfahrung, um seine Position zu behaupten.» Spätestens am Mittwoch werden erste Antworten folgen.