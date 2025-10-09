Schwerer Unfall im chinesischen Fussball: Samuel Asamoah (31) erleidet einen Genickbruch. Der togolesische Spieler von Guangxi Pingguo stürzt nach einem Foul kopfüber in eine Bande. Eine Querschnittslähmung wird befürchtet, seine Karriere ist in Gefahr.

1/4 Samuel Asamoah bricht sich bei einem Sturz in die Bande das Genick. Foto: x

Darum gehts Togolesischer Fussballer Samuel Asamoah erleidet Genickbruch bei Ligaspiel in China

Asamoah fliegt nach Foul kopfvoran in die Bande, Gegenspieler erhält gelbe Karte

31-jähriger Spieler riskiert schwere Querschnittslähmung, verpasst restliche Saisonspiele Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

In China hat sich ein schrecklicher Unfall ereignet: Der togolesische Fussballspieler Samuel Asamoah (31), der in der zweiten chinesischen Liga bei Guangxi Pingguo unter Vertrag steht, kracht während eines Ligaspiels frontal in die Werbebande. Dabei bricht er sich mehrere Halswirbel, erleidet also einen Genickbruch.

Die Szene spielt sich am Spielfeldrand ab. Asamoah will den Ball abschirmen, wird aber von seinem Gegenspieler von hinten gestossen. Daraufhin fliegt er kopfvoran in die Bande, der Versuch, sich noch abzustützen, schlägt fehl. Der foulende Spieler wird für die Aktion mit Gelb bestraft.

Querschnittslähmung wird vermutet

Nach dem Vorfall wird Asamoah sofort ins Spital gebracht. Der Verein meldet sich nach der «erfolgreichen» Operation zu Wort: «Eine eingehende Untersuchung durch das Ärzteteam und das Krankenhaus hat bei Samuel Asamoah eine Verrenkung und Brüche verschiedener Halswirbel sowie eine Wirbelblockade diagnostiziert.» Die Verletzung sei begleitet von einer «Nervenkompression», was bedeutet, dass ein Nerv eingeklemmt ist und dadurch beschädigt werden könnte.

Dem Klub zufolge droht «eine schwere Querschnittslähmung», alle verbleibenden Spiele der Saison werde er verpassen. «Auch seine Karriere könnte ernsthaft beeinträchtigt werden», schreibt der Verein weiter. Der Zustand des Togolesen sei aktuell stabil, es sei jedoch zu befürchten, dass Asamoah dauerhaft beeinträchtigt bleiben könnte.