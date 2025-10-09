Die Boca Juniors trauern um ihren Trainer Miguel Angel Russo, der im Alter von 69 Jahren verstorben ist. Der an Krebs erkrankte Argentinier hatte erst im Juni das Traineramt übernommen und stand zuletzt vor zweieinhalb Wochen an der Seitenlinie.

1/5 Miguel Angel Russo ist mit 69 Jahren an seiner Krebserkrankung gestorben. Foto: AFP

Darum gehts Miguel Angel Russo, Trainer der Boca Juniors, verstirbt mit 69 Jahren

Russo hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck im Verein als Vorbild

Er übernahm im Juni zum dritten Mal das Traineramt bei Boca Juniors

Gian Andrea Achermann Praktikant Sport-Desk

Boca-Juniors-Coach Miguel Angel Russo (†69) ist tot. Dies verkündet der argentinische Klub über die sozialen Medien: «Miguel hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck in unserem Verein und wird immer ein Vorbild für Freude, Herzlichkeit und Engagement bleiben». Der gebürtige Argentinier wurde bereits 2017 mit Krebs diagnostiziert, nun ist er seiner Krankheit erlegen.

Erst im vergangenen Juni übernahm Russo das Traineramt bei «Los Xeneizes» und stand auch bei der Klub-WM an der Seitenlinie. Es war bereits das dritte Mal, dass er bei den Boca Juniors unterschrieb. Da sich sein Zustand zunehmend verschlechterte, stand Russo letztmals vor zweieinhalb Wochen im Einsatz, beim 2:2 gegen Central Cordoba.

Auch Nati-Spieler Lucas Blondel (29) trauert um seinen Coach. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er den weiter oben gezeigten Post von seinem Verein.

Der Verein schreibt: «Wir begleiten seine Familie und seine Angehörigen in dieser schweren Zeit. Lebewohl, lieber Miguel!»