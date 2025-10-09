Darum gehts
- Miguel Angel Russo, Trainer der Boca Juniors, verstirbt mit 69 Jahren
- Russo hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck im Verein als Vorbild
- Er übernahm im Juni zum dritten Mal das Traineramt bei Boca Juniors
Boca-Juniors-Coach Miguel Angel Russo (†69) ist tot. Dies verkündet der argentinische Klub über die sozialen Medien: «Miguel hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck in unserem Verein und wird immer ein Vorbild für Freude, Herzlichkeit und Engagement bleiben». Der gebürtige Argentinier wurde bereits 2017 mit Krebs diagnostiziert, nun ist er seiner Krankheit erlegen.
Erst im vergangenen Juni übernahm Russo das Traineramt bei «Los Xeneizes» und stand auch bei der Klub-WM an der Seitenlinie. Es war bereits das dritte Mal, dass er bei den Boca Juniors unterschrieb. Da sich sein Zustand zunehmend verschlechterte, stand Russo letztmals vor zweieinhalb Wochen im Einsatz, beim 2:2 gegen Central Cordoba.
Auch Nati-Spieler Lucas Blondel (29) trauert um seinen Coach. In seiner Instagram-Story veröffentlicht er den weiter oben gezeigten Post von seinem Verein.
Der Verein schreibt: «Wir begleiten seine Familie und seine Angehörigen in dieser schweren Zeit. Lebewohl, lieber Miguel!»