DE
FR
Abonnieren

Sechs Rote Karten
Brutale Schlägerei bei Testspiel

Beim Testspiel zwischen New York Red Bulls und Club América geht es kurz vor Schluss zur Sache: Nach einem Zweikampf brennen bei beiden Teams die Sicherungen durch.
Publiziert: 10:10 Uhr
Kommentieren
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Virale Sport-Videos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen