DE
FR
Abonnieren

«Sie schätzen Cristiano nicht»
Jetzt teilt auch noch Ronaldos Mama im Portugal-Zoff aus

Nach Ronaldos Abgang aus Portugals Trainingslager und den darauffolgenden Vorwürfen an Nationaltrainer Jorge Jesus (72), meldet sich nun Ronaldos Mutter zu Wort. Sie klagt über den Umgang mit ihrem Sohn und erhebt ihrerseits Vorwürfe.
Publiziert: vor 4 Minuten
Kommentieren
1/4
Der Wirbel um Cristiano Ronaldo nimmt kein Ende.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Ronaldo verliess Portugals Camp nach Streit mit Jorge Jesus.
  • Mutter Maria Dolores dos Santos Aveiro verteidigt ihren Sohn und geht auf Angriff.
  • Sie kritisiert fehlende Würdigung im Team.
20398918 AuthorPlaceholder.png
Fabienne Kleinhenz

Der Portugal-Star Cristiano Ronaldo (41) hat letzte Woche das Trainingslager der Nationalmannschaft abrupt verlassen. Grund dafür: Eine Auseinandersetzung mit dem neuen Trainer Jorge Jesus (72). Nach einem ausgiebigen Statement von CR7 zu seiner «Wahrheit» schaltet sich nun auch seine Mutter ein.

Maria Dolores dos Santos Aveiro (71) erklärt gegenüber der portugiesischen Zeitschrift «TV 7 Dias», dass die Diskussion um ihren Sohn sie emotional getroffen habe. «Ich bin traurig, das ist normal. Es war ein Schock. Mein Sohn hätte durch die grosse Tür gehen können, und so ist er durch die kleine Tür gegangen. Aber das macht nichts, Gott wird sich darum kümmern …»

Mehr zu Ronaldo-Skandal
AFP_B94H9L4.jpg
«Es ist traurig»
Modric leidet mit Freund Ronaldo
Zwischen Portugal-Trainer und Ronaldo herrscht dicke luft.
Mit Video
Es wird immer peinlicher
Nicht alle sagen im Ronaldo-Chaos die Wahrheit
Ronaldo und Rodriguez sind seit 2016 ein Paar.
Scharfe Worte gegen den Coach
Ehefrau Georgina meldet sich zum Ronaldo-Zoff
Football - UEFA Nations League - Group A4 - Portugal v Wales
Mit Video
«Versprechen gebrochen»
Ronaldo bricht sein Schweigen und packt «Wahrheit» aus

Gleichzeitig teilt Aveiro aber auch hart gegen die Verantwortlichen des portugiesischen Fussballverbands aus. «Sie würdigen ihn nicht so, wie sie es sollten.» Sie zitiert weiter ein Telefonat mit Ronaldo: «Er sagte zu mir: Mama, mach dir keine Sorgen. Ich werde die Wahrheit sagen, wenn wir alle zusammen sind. Ich sagte ihm, er solle ruhig bleiben, aber nun ja, sein Kopf hat ihn dazu gebracht, das zu tun. Wir werden sehen.»

Abschliessend meint Ronaldos Mama: «Ich habe ihm meine ganze Unterstützung gegeben, es hat nichts gebracht. Aber das macht nichts. Er hat Portugal so viel gegeben, deshalb ist er immer da. Er war schon immer der Held Portugals.»

In diesem Artikel erwähnt
21151389 entity_logo_portugal
Portugal
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21151389 entity_logo_portugal
        Portugal