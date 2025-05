Djibril Sow beendet die Saison in der spanischen Meisterschaft mit einem Tor und einer Verletzung.

1/4 Djibril Sow freut sich über seinen zweiten Saisontreffer. Foto: Andreu Esteban

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Zürcher Mittelfeldspieler erzielt beim 2:4 des FC Sevilla bei Villarreal den einzigen Treffer der Andalusier. Sow, der im Aufgebot für das Trainingscamp der Schweizer Nationalmannschaft Anfang Juni in den USA steht, trifft in der 29. Minute per Kopf zum 1:2. Nach der ersten Halbzeit muss der zweifache Saison-Torschütze aber angeschlagen ersetzt werden. Wie schwer sich Sow verletzt hat, ist noch unbekannt.

Der FC Sevilla blickt auf eine schwache Spielzeit zurück, in der er nur einen Punkt mehr herausspielte als der beste Absteiger Leganes. Villarreals Teilnahme an der kommenden Champions League stand bereits vor der 38. Runde fest.