Gianfadri Conrad
LaLiga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
13
36
36
2
Real Madrid
13
22
33
3
Atletico Madrid
13
16
31
4
Real Betis Balompie
14
4
27
5
Real Sociedad
13
0
22
6
Racing Santander
14
-10
20
7
Sevilla FC
13
-2
19
8
Athletic Bilbao
12
3
16
9
Deportivo Alaves
13
0
16
10
Villarreal CF
13
1
15
11
RCD Espanyol Barcelona
13
0
15
12
RC Deportivo La Coruna
13
-1
15
13
Rayo Vallecano
13
-6
15
14
CA Osasuna
13
-10
15
15
RC Celta de Vigo
13
-1
13
16
Levante UD
14
-7
12
17
Valencia CF
13
-11
12
18
Getafe CF
13
-13
12
19
Elche CF
13
-6
11
20
FC Malaga
13
-15
5
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg