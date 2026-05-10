Trauer vor dem Clasico: Barcelona-Trainer Hansi Flick verliert seinen Vater. Trotz des Schicksalsschlags wird der Deutsche am Sonntagabend gegen Real Madrid an der Seitenlinie stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barça-Trainer Hansi Flick trauert um seinen Vater, Klub spricht Beileid aus

Flick coacht trotz Trauer am Sonntag im Clasico gegen Real Madrid

Barcelona braucht um 21 Uhr ein Unentschieden, um Meister zu werden

Andri Bäggli Redaktor Sport

Vor dem Clasico gibt es traurige Nachrichten für Barcelona-Trainer Hansi Flick (61). Der Deutsche trauert kurz vor dem Kracher gegen Real Madrid um seinen Vater, wie Barça bekannt gibt. «Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei», heisst es in einem Statement.

Auch die Madrilenen kondolieren Flick und seiner Familie: «Real Madrid, sein Präsident und sein Vorstand bedauern zutiefst den Tod des Vaters von Hansi Flick. Real Madrid möchte seiner Familie und allen Angehörigen sein tiefstes Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden.» Flick wird gemäss der «Mundo Deportivo» aber trotzdem an der Seitenlinie stehen und seine Mannen coachen.

Barcelona kann am Sonntagabend (21 Uhr, live im Ticker auf Blick.ch) den Titel fix machen. Dafür reicht bereits ein Unentschieden. Bei Real Madrid fehlt nach turbulenten Tagen Kylian Mbappé weiterhin verletzt. Dafür kehrt Goalie Thibaut Courtois zurück in den Kasten der Madrilenen.