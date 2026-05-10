Darum gehts
- Barça-Trainer Hansi Flick trauert um seinen Vater, Klub spricht Beileid aus
- Flick coacht trotz Trauer am Sonntag im Clasico gegen Real Madrid
- Barcelona braucht um 21 Uhr ein Unentschieden, um Meister zu werden
Vor dem Clasico gibt es traurige Nachrichten für Barcelona-Trainer Hansi Flick (61). Der Deutsche trauert kurz vor dem Kracher gegen Real Madrid um seinen Vater, wie Barça bekannt gibt. «Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi Flick unser Beileid zum Tod seines Vaters aussprechen. Wir teilen deinen Schmerz und stehen dir und deiner Familie in diesem schweren Moment bei», heisst es in einem Statement.
Auch die Madrilenen kondolieren Flick und seiner Familie: «Real Madrid, sein Präsident und sein Vorstand bedauern zutiefst den Tod des Vaters von Hansi Flick. Real Madrid möchte seiner Familie und allen Angehörigen sein tiefstes Beileid aussprechen. Ruhe in Frieden.» Flick wird gemäss der «Mundo Deportivo» aber trotzdem an der Seitenlinie stehen und seine Mannen coachen.
Barcelona kann am Sonntagabend (21 Uhr, live im Ticker auf Blick.ch) den Titel fix machen. Dafür reicht bereits ein Unentschieden. Bei Real Madrid fehlt nach turbulenten Tagen Kylian Mbappé weiterhin verletzt. Dafür kehrt Goalie Thibaut Courtois zurück in den Kasten der Madrilenen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
34
58
88
2
Real Madrid
34
39
77
3
Villarreal CF
35
25
69
4
Atletico Madrid
35
20
63
5
Real Betis Balompie
35
11
54
6
RC Celta de Vigo
35
5
50
7
Getafe CF
34
-8
44
8
Real Sociedad
35
-1
44
9
Athletic Bilbao
35
-11
44
10
CA Osasuna
35
-3
42
11
Rayo Vallecano
34
-6
42
12
Valencia CF
35
-12
42
13
Sevilla FC
35
-13
40
14
RCD Espanyol Barcelona
35
-15
39
15
RCD Mallorca
35
-9
39
16
Elche CF
35
-8
39
17
FC Girona
34
-15
38
18
Deportivo Alaves
35
-13
37
19
Levante UD
35
-16
36
20
Real Oviedo
34
-28
28