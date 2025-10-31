DE
Nach langer Verzögerung
Barça gibt Camp-Nou-Rückkehr bekannt

Der FC Barcelona kehrt am 7. November für ein öffentliches Training ins Camp Nou zurück. Dies dient als Test für eine teilweise Wiedereröffnung des renovierten Stadions, die bis Ende 2025 geplant ist. Maximal 27'000 Besucher sind zugelassen.
Publiziert: vor 55 Minuten
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Der FC Barcelona kehrt ins Camp Nou zurück.
Foto: AFP

  • FC Barcelona kehrt am 7. November für öffentliches Training ins Camp Nou zurück
  • Renovierungsarbeiten verzögern sich, volle Wiedereröffnung für Ende 2025 geplant
  • Gesamtkosten der Renovierung auf 1,5 Milliarden Euro geschätzt, Kapazität 105'000 Zuschauer
Mehr als zwei Jahre nach Beginn der Renovierungsarbeiten am Camp Nou wird der FC Barcelona am 7. November in sein Stadion zurückkehren – für ein öffentliches Training, wie der katalanische Klub am Freitag bekannt gab.

Diese Initiative soll als «operationeller Test» dienen, um eine teilweise Wiedereröffnung vorzubereiten, die bereits mehrfach verschoben wurde und nun bis Ende 2025 geplant ist.

Zugelassen sind von der Stadtverwaltung Barcelonas maximal 27'000 Besucher. Bis eine Rückkehr ins Camp Nou möglich ist, spielt der FC Barcelona weiterhin im Olympiastadion von Montjuïc.

Die Verzögerungen bei den Bauarbeiten bedeuten einen erheblichen finanziellen Verlust für den Klub, der dringend auf die Einnahmen seines Stadions angewiesen ist, um wieder wirtschaftliche Stabilität zu erlangen.

Der FC Barcelona schätzt die Gesamtkosten der umfassenden Renovierung auf 1,5 Milliarden Euro. Nach Abschluss der Arbeiten soll das Stadion 105'000 Zuschauer fassen – ein Rekord in Europa.

In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
LaLiga
LaLiga
