DE
FR
Abonnieren

«Distanziert und unnahbar»
Es brodelt bei Real wegen Coach Alonso

Real Madrid-Spieler üben Kritik an Trainer Xabi Alonso. Trotz Tabellenführung und Champions-League-Erfolg bezeichnen einige den Coach als «distanziert und unnahbar». Alonso versucht, mehr Disziplin und Ordnung im Alltag durchzusetzen.
Publiziert: 09:10 Uhr
|
Aktualisiert: vor 30 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/6
Xabi Alonso ist bei seinen Spielern nicht gerade beliebt.
Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts

  • Xabi Alonso steht bei Real Madrid unter Kritik von Spielern
  • Alonso will mehr Disziplin und Ordnung im Alltag durchsetzen
  • Real führt die Liga mit fünf Punkten Vorsprung auf Barcelona an
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Gian_Achermann_Praktikant Sport-Desk_Blick_2-Bearbeitet-Bearbeitet.jpg
Gian Andrea AchermannRedaktor Sport-Desk

Erfolgscoach Xabi Alonso (43) steht bei Real Madrid in der Kritik – allerdings nicht von aussen. Nein, denn gemäss «The Athletic» sind es die Spieler selbst, die mit dem von Leverkusen gekommenen Spanier unzufrieden sind.

An vorderster Front steht Vinicius Junior (25). Er zeigte sich insbesondere nach seiner Auswechslung im vergangenen Classico angefressen. Verständlich, denn unter Ancelotti war Vinicius stets gesetzt. Nun bekommt der Brasilianer eine zunehmend passive Rolle zugeschrieben. Ob dies eine Konsequenz seiner mangelnden Disziplin ist? Der Superstar hat in den vergangenen Jahren immer wieder negativ für Aufsehen auf und neben dem Platz gesorgt.

Alonso will Verhaltensweisen ändern

Beim spanischen Rekordmeister ist Alonso derweil dabei, einiges umzukrempeln. Er will kleine Ungenauigkeiten und Verhaltensmuster verändern, die sich bei seinem Vorgänger Carlo Ancelotti etabliert haben. Eine unbekannte Quelle sagt gegenüber «The Athletic»: «Xabi hat versucht, mehr Disziplin und Ordnung im Alltag zu gewährleisten, indem er die Zeitpläne kontrolliert, mehr Präventionsarbeit im Fitnessstudio leistet und Gruppen- und Einzelvideositzungen durchführt».

Real-Captain Carvajal gesteht ebenfalls, dass Alonso seine Rolle wesentlich strikter interpretiere, als sein Vorgänger es getan habe. Einige Spieler fühlten sich missachtet und bezeichnen den neuen Coach als «distanziert und unnahbar».

Mehr spanischer Fussball
Real-Star Vinicius äussert sich zu Clásico-Zoff mit Alonso
Mit Video
«Leidenschaft überkommt mich»
Real-Star Vinicius äussert sich zu Clásico-Zoff mit Alonso
FC Barcelona unzufrieden mit Superstar Lamine Yamal
Nach Clásico-Wirbel
Barça unzufrieden mit Superstar Yamal

Kritik trotz guter Leistung

Ob diese Kritik gerechtfertigt ist? Zumindest sportlich läuft bei den Madrilenen derzeit alles nach Mass: Sie führen die Liga mit fünf Punkten Vorsprung auf Barcelona an und mischen auch in der Champions League ganz oben mit. Auch der jüngste Clasico-Sieg hat einmal mehr die Stärke von Xabi Alonsos Real Madrid unter Beweis gestellt.

Xabi Alonso verkündet Leverkusen-Abgang
0:27
Jetzt ist es offiziell:Xabi Alonso verkündet Leverkusen-Abgang
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Real Madrid
Real Madrid
10
12
27
2
FC Barcelona
FC Barcelona
10
13
22
3
Villarreal CF
Villarreal CF
10
8
20
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
10
8
19
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
10
3
18
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
10
3
16
7
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
10
2
14
8
Elche CF
Elche CF
10
1
14
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
10
-1
14
10
Getafe CF
Getafe CF
10
-2
14
11
Sevilla FC
Sevilla FC
10
1
13
12
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
10
0
12
13
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
10
-2
10
14
CA Osasuna
CA Osasuna
10
-3
10
15
Levante UD
Levante UD
10
-4
9
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
10
-4
9
17
Real Sociedad
Real Sociedad
10
-4
9
18
Valencia CF
Valencia CF
10
-6
9
19
Real Oviedo
Real Oviedo
10
-12
7
20
FC Girona
FC Girona
10
-13
7
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Real Madrid
Real Madrid
Champions League
Champions League
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
FC Barcelona
FC Barcelona
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Real Madrid
        Real Madrid
        Champions League
        Champions League
        Bayer 04 Leverkusen
        Bayer 04 Leverkusen
        FC Barcelona
        FC Barcelona