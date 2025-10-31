Real Madrid-Spieler üben Kritik an Trainer Xabi Alonso. Trotz Tabellenführung und Champions-League-Erfolg bezeichnen einige den Coach als «distanziert und unnahbar». Alonso versucht, mehr Disziplin und Ordnung im Alltag durchzusetzen.

1/6 Xabi Alonso ist bei seinen Spielern nicht gerade beliebt. Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts Xabi Alonso steht bei Real Madrid unter Kritik von Spielern

Alonso will mehr Disziplin und Ordnung im Alltag durchsetzen

Real führt die Liga mit fünf Punkten Vorsprung auf Barcelona an

Gian Andrea Achermann Redaktor Sport-Desk

Erfolgscoach Xabi Alonso (43) steht bei Real Madrid in der Kritik – allerdings nicht von aussen. Nein, denn gemäss «The Athletic» sind es die Spieler selbst, die mit dem von Leverkusen gekommenen Spanier unzufrieden sind.

An vorderster Front steht Vinicius Junior (25). Er zeigte sich insbesondere nach seiner Auswechslung im vergangenen Classico angefressen. Verständlich, denn unter Ancelotti war Vinicius stets gesetzt. Nun bekommt der Brasilianer eine zunehmend passive Rolle zugeschrieben. Ob dies eine Konsequenz seiner mangelnden Disziplin ist? Der Superstar hat in den vergangenen Jahren immer wieder negativ für Aufsehen auf und neben dem Platz gesorgt.

Alonso will Verhaltensweisen ändern

Beim spanischen Rekordmeister ist Alonso derweil dabei, einiges umzukrempeln. Er will kleine Ungenauigkeiten und Verhaltensmuster verändern, die sich bei seinem Vorgänger Carlo Ancelotti etabliert haben. Eine unbekannte Quelle sagt gegenüber «The Athletic»: «Xabi hat versucht, mehr Disziplin und Ordnung im Alltag zu gewährleisten, indem er die Zeitpläne kontrolliert, mehr Präventionsarbeit im Fitnessstudio leistet und Gruppen- und Einzelvideositzungen durchführt».

Real-Captain Carvajal gesteht ebenfalls, dass Alonso seine Rolle wesentlich strikter interpretiere, als sein Vorgänger es getan habe. Einige Spieler fühlten sich missachtet und bezeichnen den neuen Coach als «distanziert und unnahbar».

Kritik trotz guter Leistung

Ob diese Kritik gerechtfertigt ist? Zumindest sportlich läuft bei den Madrilenen derzeit alles nach Mass: Sie führen die Liga mit fünf Punkten Vorsprung auf Barcelona an und mischen auch in der Champions League ganz oben mit. Auch der jüngste Clasico-Sieg hat einmal mehr die Stärke von Xabi Alonsos Real Madrid unter Beweis gestellt.