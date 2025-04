Es ist bisher eine Saison zum Vergessen für Real Madrid. Deshalb steht nun ein grosser Umbruch an. Ein erster grosser Name steht bereits vor dem Absprung, wer muss sonst noch gehen?

1/5 Krachend gescheitert in dieser Saison: Vini Jr. und Real Madrid. Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts Saison für Real Madrid mit nur einem Titelgewinn enttäuschend

Möglicher Wechsel: Carlo Ancelotti als Brasiliens Cheftrainer, Xabi Alonso als dessen Nachfolger

Mehrere Spieler wie Lucas Vazquez (33) und David Alaba (32) vor Abschied

Nicolas Horni Sportredaktor

Es ist bisher eine Katastrophensaison für Real Madrid. Die Champions League? Futsch. Die Copa der Rey? Futsch. Die Liga? Wohl bald futsch. Nur gerade im Super Cup Anfang Saison durfte Real einen Titel feiern. Deutlich zu wenig für die so stolzen Königlichen, die in dieser Saison vor allem mit unsportlichem Theater statt sportlichen Glanzleistungen von sich reden machten. Nun bahnt sich der grosse Umbruch an.

Seit Wochen bereits wackelt der Stuhl von Trainer Carlo Ancelotti (65). Am Montagabend berichtete der italienische Transfer-Guru Fabrizio Romano, dass Ancelotti künftig als Cheftrainer Brasiliens amten wird. Bereits ab Juni soll der Italiener an der Seitenlinie der Seleção stehen.

Seit Wochen geistern deshalb auch mögliche Nachfolger durch die internationalen Medien. Am Montagabend meldete Sky, dass in der spanischen Hauptstadt für Leverkusens Xabi Alonso schon ein Zweijahresvertrag bereit zur Unterschrift vorliegen soll.

Mit der schon fast fixen Trainer-Rochade dürfte auch die Zeit von Ancelotti-Sohn Davide (35) in Madrid enden. Dieser steht derzeit als Co-Trainer seinem Papa zur Seite, verkündete aber bereits im letzten Jahr, dass er seine Karriere als Cheftrainer beginnen möchte.

Welche Stars kommen, welche gehen?

Aber nicht nur an der Seitenlinie dürfte einiges umgestellt werden. So bahnen sich auch im Kader der Königlichen einige Wechsel an. So steht etwa Rechtsverteidiger-Urgestein Lucas Vazquez (33) vor dem Abschied. In der Innenverteidigung stehen Jesus Vallejo (28) und David Alaba (32) auf dem Abstellgleis, auch das Arbeitspapier der Legende Luka Modric (39) läuft aus. Noch ist unklar, ob er verlängert oder geht. Vinicius Junior (24) wird zudem seit längerem mit einem Wechsel in die Wüste in Verbindung gebracht.

Klar ist, in Madrid dürfte einiges gehen – auch in Sachen Neuzuzügen. Die Königlichen werden – wie vor jedem Transferfenster – mit allen möglichen Talenten und Stars Europas in Verbindung gebracht. Fast fix scheint der Wechsel von Liverpool-Star Trent Alexander Arnold. Auch von dessen Teamkollegen Alexis Mac Allister (26) und Ryan Gravenberch (22) scheint Real Madrid begeistert. Zudem haben die Spanier ein Auge auf Dean Huijsen (20) vom AFC Bournemouth geworfen.

Fix ist derzeit noch kein Transfer – es dürfte aber einiges los sein in der spanischen Hauptstadt in diesem Sommer.

