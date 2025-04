1/8 Bei Real Valladolid und Nati-Verteidiger gibts derzeit wenig Gründe für hochgestreckte Daumen. Foto: imago/alterphotos

Darum gehts Real Valladolid droht Abstieg, Fans frustriert über Ronaldos Klubführung

Ronaldo versprach Champions League, stattdessen gab es zwei Abstiege

Ronaldo lehnte Kaufangebot von 29 Millionen Euro für den Klub ab Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Nicolas Horni Sportredaktor

Gerade mal vier Siege in 32 Meisterschaftsspielen holte LaLiga-Klub Real Valladolid in diesem Jahr. Zwar ist das Team von Nati-Verteidiger Eray Cömert (27) mit 16 Punkten Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz derzeit noch nicht offiziell abgestiegen, doch spätestens nach dem nächsten Wochenende dürfte das rettende Ufer für die «Pucelanos» unerreichbar sein.

Ein Abstieg käme für den Klub, dessen grösste Erfolge drei Zweitliga-Meisterschaften sind, zwar nicht mehr aus heiterem Himmel, frustriert sind dessen Fans derzeit trotzdem – vor allem wegen einer Person: Klub-Besitzer Ronaldo (48). Dieser stieg 2018 bei Valladolid ein und machte sogleich grosse Versprechen. «Vertraut uns, wir etablieren Valladolid in der ersten Liga», verkündete der zweifache Weltmeister. Zudem legte er einen Fünf-Jahres-Plan zur Qualifikation für die Champions League vor.

Schon YB-Verteidiger Janko spürte keinen Effekt

Schon kurz nach dem Einstieg wird aber klar: Der grosse Höhenflug wird kaum kommen. «Wir steckten ganz tief im Schlamassel. Und obwohl Klubbesitzer Ronaldo kurz zuvor achtzig Prozent der Aktien übernommen hatte, stellte sich kein Effekt ein», verriet YB-Star Saidy Janko (29) im Sommer 2023 über seine Zeit beim spanischen Liftklub. Im Gegenteil: Sportlich gehts eher rückwärts als vorwärts. Zweimal stieg man bisher ab und wieder auf, der Kader gilt mittlerweile als schlechter als vor Ronaldos Einstieg.

Es ist aber vor allem das Geschehen abseits des Platzes, das die Fans auf die Palme bringt. So etwa die sehr zurückhaltende Transferpolitik – trotz Transfereinnahmen von über 80 Millionen Euro. Ohne jegliche Vorwarnung oder Absprache mit den Anhängern präsentierte man im Jahr 2022 zudem ein neues Logo – bei dem man nach heftigen Protesten nach nur einem Jahr aber wieder die Rolle rückwärts machte. Zudem kündigte Ronaldo bei seinem Einstieg an, das 1982 erbaute und mittlerweile stark in die Jahre gekommene Estadio José Zorrilla zu renovieren. Daraus wurde bislang jedoch nichts – was zuletzt auch die Regierung auf den Plan rief. Die Stadt Valladolid drohte gar mit einer Stadionsperrung.

Bisherige Kaufangebote zu tief

Immer wieder sind auf Bannern im Stadion deshalb Slogans wie «Ronaldo, hau ab!» zu lesen. Ob der zweifache Weltfussballer dieser Aufforderung nachkommt, ist jedoch unklar. Zuletzt lehnte er ein Angebot eines lokalen Unternehmers ab – 29 Millionen Euro seien zu wenig.

Er wolle mindestens die 30 Millionen Euro, die er einst investiert habe, wiedersehen. Derzeit scheint sich Ronaldo sowieso um anderes zu kümmern: Wie die «Sportbild» schreibt, soll er sich um einen prominenten Posten beim südamerikanischen Kontinentalverband Conmebol bemühen.