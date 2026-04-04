Barça nutzt Real-Patzer dank Lewandowskis Schulter

Eine Halbzeit lang spielt Barcelona gegen Atlético Madrid in Überzahl – und trotzdem sieht es lange so aus, als würden sie nicht über ein Remis hinaus kommen. Kurz vor Schluss trifft Joker Lewandowski mit der Schulter (!) aber doch noch zum 2:1-Sieg. Damit profitieren die Katalanen vom Stolperer von Real Madrid und bauen den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus.
Barça hat bereits in der Startphase mehr Spielanteile, auch wenn das Heimteam zunächst die besseren Möglichkeiten hat. Allen voran Griezmann kommt immer wieder gefährlich vor das Tor seines Ex-Vereins, vergibt die Führung aber mehrfach. Besser macht es Teamkollege Simeone, der wenige Minuten vor der Pause das 1:0 erzielt.
Die Katalanen antworten aber noch vor der Pause und gleichen in Person von Rashford aus. Und es kommt noch besser aus Sicht des Teams von Hansi Flick: Yamal wird von Gonzalez zurückgehalten und vom Platz gestellt. Erst zeigt ihm Schiedsrichter Ferrer die Gelb-Rote Karte, nach Absprache mit dem VAR gibt es aufgrund einer Notbremse sogar glatt Rot.
Nach dem Seitenwechsel und dem Platzverweis konzentrieren sich die Rojiblancos wenig überraschend auf die Defensive. 17 Prozent Ballbesitz und keinen Abschluss verzeichnet Atlético in der zweiten Hälfte. Und weil das Abwehrbollwerk kurz vor Schluss doch noch geknackt wird, steht das Team von Diego Simeone am Ende ohne Punkte da.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24