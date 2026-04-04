Barça nutzt Real-Patzer dank Lewandowskis Schulter

Atletico Madrid
1:2
FC Barcelona
Atletico Madrid
Beendet
1:2
FC Barcelona
Simeone 39'
Rashford 42'
Lewandowski 87'
04.04.2026, 23:07 Uhr

90. Minute (+7)

Fazit:
Der FC Barcelona gewinnt knapp mit 2:1 bei Atlético Madrid. Nachdem es zur Pause durch die Tore von Simeone und Rashford schon 1:1 stand und González nach einem Foulspiel an Lamine Yamal mit Rot vom Platz flog, kamen die Gäste mit mehr Elan aus der Kabine und hatten Glück, dass eine Rote Karte gegen Gerard Martín zurückgenommen wurde. So erhöhten die Katalanen immer mehr den Druck und hatten einige Chancen auf die Führung. Doch erst in der 87. Minute brachte dann Lewandowski den Ball über die Linie und sorgte für den entscheidenden Siegtreffer. Durch den Sieg führt der FCB die spanische Liga mit 76 Punkten an und hat aufgrund der Niederlage der Königlichen nun sieben Punkte Vorsprung auf Real Madrid. Atlético Madrid bleibt mit 57 Punkten Vierter in der Primera División.

04.04.2026, 23:01 Uhr
Spielende

04.04.2026, 22:59 Uhr
Gelbe Karte
90. Minute (+4)

Gelbe Karte für Diego Simeone (Atlético Madrid)
Diego Simeone schubst Ferran Torres An der Seitenauslinie und sieht dafür die Gelbe Karte.

04.04.2026, 22:59 Uhr
Gelbe Karte
90. Minute (+3)

Gelbe Karte für Taufik (Atlético Madrid)
Nun sieht auch Taufik nach einem Foulspiel an Pedri die Gelbe Karte.

04.04.2026, 22:57 Uhr

90. Minute (+1)

Dani Olmo bleibt ohne gegnerische Einwirkung liegen und ist wohl von Krämpfen geplagt. Der ehemalige Leipziger muss behandelt werden. Es geht für ihn aber weiter.

04.04.2026, 22:55 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 6 Minuten nachgespielt.

04.04.2026, 22:52 Uhr
Tor
87. Minute

Tooor für FC Barcelona, 1:2 durch Robert Lewandowski

04.04.2026, 22:52 Uhr

86. Minute

Mal wieder die Hausherren. Nach einem langen und hohen Ball hinter die Kette erläuft Sørloth den Ball, doch ihm verspringt bei der Annahme die Kugel und Joan García ist da.

04.04.2026, 22:50 Uhr

84. Minute

Nun geht es mal über die linke Seite und nach einem Pass in den Rücken der Abwehr steht Ferran Torres frei. Er braucht aber zu lang für den Abschluss und so ist Musso da.

04.04.2026, 22:48 Uhr

83. Minute

Koundé setzt sich auf rechts durch und legt den Ball von der Grundlinie an den ersten Pfosten. Lewandowski läuft ein, trifft den Ball leicht, doch ein Abwehrspieler der Gastgeber blockt noch gerade den Schuss des Polen.

Tabellenführung ausgebaut
Barça nutzt Real-Patzer dank Lewandowskis Schulter

Der FC Barcelona schlägt Atlético Madrid nach einer Hälfte mit einem Mann mehr mit 2:1. Den entscheidenden Treffer erzielt Robert Lewandowski mit der Schulter.
Publiziert: 04.04.2026 um 23:07 Uhr
1/4
Der FC Barcelona gewinnt gegen Atlético Madrid mit 2:1.
Foto: keystone-sda.ch

Eine Halbzeit lang spielt Barcelona gegen Atlético Madrid in Überzahl – und trotzdem sieht es lange so aus, als würden sie nicht über ein Remis hinaus kommen. Kurz vor Schluss trifft Joker Lewandowski mit der Schulter (!) aber doch noch zum 2:1-Sieg. Damit profitieren die Katalanen vom Stolperer von Real Madrid und bauen den Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus.

Barça hat bereits in der Startphase mehr Spielanteile, auch wenn das Heimteam zunächst die besseren Möglichkeiten hat. Allen voran Griezmann kommt immer wieder gefährlich vor das Tor seines Ex-Vereins, vergibt die Führung aber mehrfach. Besser macht es Teamkollege Simeone, der wenige Minuten vor der Pause das 1:0 erzielt.

Die Katalanen antworten aber noch vor der Pause und gleichen in Person von Rashford aus. Und es kommt noch besser aus Sicht des Teams von Hansi Flick: Yamal wird von Gonzalez zurückgehalten und vom Platz gestellt. Erst zeigt ihm Schiedsrichter Ferrer die Gelb-Rote Karte, nach Absprache mit dem VAR gibt es aufgrund einer Notbremse sogar glatt Rot.

Nach dem Seitenwechsel und dem Platzverweis konzentrieren sich die Rojiblancos wenig überraschend auf die Defensive. 17 Prozent Ballbesitz und keinen Abschluss verzeichnet Atlético in der zweiten Hälfte. Und weil das Abwehrbollwerk kurz vor Schluss doch noch geknackt wird, steht das Team von Diego Simeone am Ende ohne Punkte da.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
30
-27
24
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Mateo
Busquets Ferrer
Spanien
Anstoss
Samstag
04. April 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Madrid, Spanien
Civitas Metropolitano
Kapazität
70'460
