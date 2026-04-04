Real Madrid patzt vor CL-Kracher gegen Bayern

Wenige Tage vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League (Dienstag um 21 Uhr) gegen Bayern München verpatzt Real Madrid die Generalprobe für das Spiel in der Königsklasse. Die Madrilenen verlieren auf Mallorca überraschend 1:2. Bitter für Real: Der Siegtreffer der Mallorquiner fällt erst in der Nachspielzeit.
Bereit zuvor kann Real Madrid gegen den Abstiegskandidaten nicht restlos überzeugen. Die Königlichen haben die Partie über weite Strecken zwar im Griff. Mbappé, der nach seinen Knieproblemen wieder in der Startelf steht, scheitert gleich zweimal an Mallorca-Keeper Leo (22. und 25.).
Kopfballtor als Siegtreffer
Stattdessen ist es Mallorca, das die Madrilenen kurz vor der Pause schockt. Morlanes kommt auf Höhe des Elfmeterpunkts unbedrängt zum Abschluss und erzielt die Führung für den Underdog.
Real kann erst in der Schlussphase reagieren. Nach einer Ecke steigt Militao im Strafraum am höchsten und köpfelt zum Ausgleich ein. Mallorca liegt dann plötzlich wieder in Front, als in der Nachspielzeit ein Querpass auf Muriqi kommt, der sich nicht zweimal bitten lässt und eiskalt abzieht. Der Kosovare sichert Mallorca so die drei Punkte und sorgt dafür, dass Real Madrid vor dem Champions-League-Spiel nochmals über die Bücher muss – und Barça am Abend gegen Atlético die Tabellenführung ausbauen kann.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
30
51
76
2
Real Madrid
30
36
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
30
1
41
8
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
Rayo Vallecano
30
-6
35
13
Valencia CF
30
-11
35
14
FC Girona
29
-13
34
15
Deportivo Alaves
30
-11
32
16
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
30
-27
24