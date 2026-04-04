Real Madrid patzt vor CL-Kracher gegen Bayern

Dämpfer für Real Madrid vor dem Champions-League-Viertelfinal. Die Madrilenen kassieren auf Mallorca eine knappe 1:2-Niederlage und drohen nun, den Anschluss an Barça zu verlieren.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wenige Tage vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League (Dienstag um 21 Uhr) gegen Bayern München verpatzt Real Madrid die Generalprobe für das Spiel in der Königsklasse. Die Madrilenen verlieren auf Mallorca überraschend 1:2. Bitter für Real: Der Siegtreffer der Mallorquiner fällt erst in der Nachspielzeit.

Bereit zuvor kann Real Madrid gegen den Abstiegskandidaten nicht restlos überzeugen. Die Königlichen haben die Partie über weite Strecken zwar im Griff. Mbappé, der nach seinen Knieproblemen wieder in der Startelf steht, scheitert gleich zweimal an Mallorca-Keeper Leo (22. und 25.).

Kopfballtor als Siegtreffer

Stattdessen ist es Mallorca, das die Madrilenen kurz vor der Pause schockt. Morlanes kommt auf Höhe des Elfmeterpunkts unbedrängt zum Abschluss und erzielt die Führung für den Underdog.

Real kann erst in der Schlussphase reagieren. Nach einer Ecke steigt Militao im Strafraum am höchsten und köpfelt zum Ausgleich ein. Mallorca liegt dann plötzlich wieder in Front, als in der Nachspielzeit ein Querpass auf Muriqi kommt, der sich nicht zweimal bitten lässt und eiskalt abzieht. Der Kosovare sichert Mallorca so die drei Punkte und sorgt dafür, dass Real Madrid vor dem Champions-League-Spiel nochmals über die Bücher muss – und Barça am Abend gegen Atlético die Tabellenführung ausbauen kann.

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