Real Madrid patzt vor CL-Kracher gegen Bayern

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Real Madrid
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Beendet
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Real Madrid
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Morlanes 42'
Muriqi 90'+1
Militao 88'
04.04.2026, 18:18 Uhr

90. Minute (+7)

Fazit:
Mallorca kann sich im Abstiegskampf weiter auf seine Heimstärke verlassen und ringt im Son Moix auch Real Madrid nieder! Schon den ersten Durchgang konnten die Insulaner recht ausgeglichen gestalten und gingen kurz vor der Pause nicht unverdient durch Manu Morlanes in Front, nachdem Keeper Leo Román zuvor zwei Grosschancen von Kylian Mbappé vereiteln konnte. Nach dem Seitenwechsel schaffte es die Demichelis-Elf, den Vorsprung überraschend komfortabel zu verwalten und kaum noch etwas zuzulassen. Der späte Ausgleichstreffer durch Eder Militão kam daher völlig aus dem Nichts, doch mit dem direkten Gegenangriff stellte Vedat Muriqi die Führung wieder her und bescherte den Balearen drei enorm wichtige Punkte im Abstiegskampf! Real Madrid offenbarte heute defensiv zu viele Lücken und konnte vor allem offensiv kaum Druck aufbauen - unter Druck steht die Arbeloa-Elf nun allerdings nicht nur im Meisterschaftsrennen, sondern auch am Dienstag im Champions League-Heimspiel gegen Bayern München.

04.04.2026, 18:12 Uhr
Spielende
Spielende

90. Minute (+7)

Spielende

04.04.2026, 18:12 Uhr

90. Minute (+6)

Thiago Pitarch bekommt ein Handspiel gepfiffen, damit ist auch dieser Vorstoss vorzeitig beendet.

04.04.2026, 18:10 Uhr

90. Minute (+4)

Natürlich wird sich die angezeigte Nachspielzeit von fünf Minuten noch einmal deutlich verlängern. Real hofft auf den erneuten Ausgleich, doch nun dürften die Gemüter erst einmal am Boden liegen.

04.04.2026, 18:10 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute (+5)

Gelbe Karte für Pablo Maffeo (RCD Mallorca)

04.04.2026, 18:09 Uhr

90. Minute (+2)

Beim Jubel kommen dem Torschützen sogar die Tränen. So wichtig wären diese drei Punkte für seinen langjährigen Arbeitgeber im Abstiegskampf.

04.04.2026, 18:08 Uhr
Tor
Tor

90. Minute (+1)

Tooor für RCD Mallorca, 2:1 durch Vedat Muriqi
Wahnsinn, Mallorca geht umgehend wieder in Führung! Von Vedat Muriqi war im zweiten Durchgang eigentlich gar nichts mehr zu sehen, doch nun wird der Kosovare mit einem strammen Querpass vom eingewechselten Mateo Joseph auf der rechten Strafraumseite bedient. Muriqi setzt sich im Zweikampf mit Eder Militão durch und visiert die kurze Ecke an!

04.04.2026, 18:06 Uhr

90. Minute

Nachspielzeit: Es werden 5 Minuten nachgespielt.

04.04.2026, 18:06 Uhr
Gelbe Karte
Gelbe Karte

90. Minute

Gelbe Karte für Franco Mastantuono (Real Madrid)
Die Angriffsbemühungen der Madrilenen werden durch ein Stürmerfoul erst einmal gestoppt. Franco Mastantuono verpasst damit das Heimspiel gegen Girona.

04.04.2026, 18:03 Uhr
Tor
Tor

88. Minute

Tooor für Real Madrid, 1:1 durch Eder Militão
Und dann spielen die Königlichen doch noch ihre Qualität aus! Trent Alexander-Arnold zieht eine Ecke von der rechten Seite vom Tor weg und bietet Eder Militão so die Chance für einen potenten Kopfball ins kurze Eck! Toller Standard des Briten, und auch der brasilianische Verteidiger steigt konsequent hoch.

Wegen Last-Minute-Treffer
Real Madrid patzt vor CL-Kracher gegen Bayern

Dämpfer für Real Madrid vor dem Champions-League-Viertelfinal. Die Madrilenen kassieren auf Mallorca eine knappe 1:2-Niederlage und drohen nun, den Anschluss an Barça zu verlieren.
Publiziert: 04.04.2026 um 19:10 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 19:11 Uhr
Jude Bellingham und Real Madrid müssen eine 1:2-Niederlage auf Mallorca hinnehmen.
Foto: Getty Images
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Wenige Tage vor dem Viertelfinal-Kracher in der Champions League (Dienstag um 21 Uhr) gegen Bayern München verpatzt Real Madrid die Generalprobe für das Spiel in der Königsklasse. Die Madrilenen verlieren auf Mallorca überraschend 1:2. Bitter für Real: Der Siegtreffer der Mallorquiner fällt erst in der Nachspielzeit.

Bereit zuvor kann Real Madrid gegen den Abstiegskandidaten nicht restlos überzeugen. Die Königlichen haben die Partie über weite Strecken zwar im Griff. Mbappé, der nach seinen Knieproblemen wieder in der Startelf steht, scheitert gleich zweimal an Mallorca-Keeper Leo (22. und 25.). 

Kopfballtor als Siegtreffer

Stattdessen ist es Mallorca, das die Madrilenen kurz vor der Pause schockt. Morlanes kommt auf Höhe des Elfmeterpunkts unbedrängt zum Abschluss und erzielt die Führung für den Underdog.

Real kann erst in der Schlussphase reagieren. Nach einer Ecke steigt Militao im Strafraum am höchsten und köpfelt zum Ausgleich ein. Mallorca liegt dann plötzlich wieder in Front, als in der Nachspielzeit ein Querpass auf Muriqi kommt, der sich nicht zweimal bitten lässt und eiskalt abzieht. Der Kosovare sichert Mallorca so die drei Punkte und sorgt dafür, dass Real Madrid vor dem Champions-League-Spiel nochmals über die Bücher muss – und Barça am Abend gegen Atlético die Tabellenführung ausbauen kann.

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Stadion
Palma, Spanien
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