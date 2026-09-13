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LaLiga: Die Highlights der Partie Levante – Barcelona (2:4)
Highlights im Video
Unwiderstehliches Solo – Adeyemi stellt Levante schachmatt
In Zusammenarbeit mit DAZN präsentiert Blick die Highlights der Partie Levante UD – FC Barcelona (2:4).
Publiziert: vor 43 Minuten
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
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