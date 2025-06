Alexander-Arnold überrascht bei erstem Real-Auftritt doppelt

Am Donnerstag wurde Trent Alexander-Arnold bei Real Madrid vorgestellt. Der Engländer sorgt dabei gleich für eine doppelte Überraschung.

Auch die Rückkennnummer und der Name auf dem Trikot sind neu.

Darum gehts Trent Alexander-Arnold wird offiziell bei Real Madrid vorgestellt

Er beeindruckt mit fliessenden Spanischkenntnissen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Real Madrid hat seinen neuen Rechtsverteidiger. Am Donnerstag wurde Trent Alexander-Arnold nach seinem kurzfristigen 10-Millionen-Euro-Wechsel vor der Klub-WM in Madrid vorgestellt.

Real hätte einen der besten Verteidiger der Welt verpflichtet, frohlockt Präsident Florentino Pérez, bevor Trent Alexander-Arnold zu Wort kommt. Und, man höre und staune: Der Neuzugang bedankt sich in fliessendem Spanisch für die Gelegenheit, bei einem Klub wie Real Madrid spielen zu dürfen. «Es ist ein Traum, der wahr wird», sagt der Engländer.

Die Reaktionen in seiner Heimat lassen nicht lange auf sich warten. Schliesslich hatte Liverpool lange noch auf eine Vertragsverlängerung mit dem Eigengewächs gehofft, während dieser bereits fleissig Spanisch gebüffelt hat. Das stösst manchem Fan in den sozialen Medien nochmals sauer auf – oder sorgt für höhnische Kommentare in Richtung der Reds.

Neuer Nummer und Name auf dem Rücken

Während seine Spanischkünste seine neuen Fans erfreuen dürfte, wird sich Trent Alexander-Arnold aber vor allem auf dem Platz in die Herzen der Madrid-Fans spielen müssen. Und er wird das im Vergleich zu seinen Liverpool-Zeiten mit einem neuen Namen und einer neuen Nummer auf dem Rücken tun. Statt des Nachnamens «Alexander-Arnold» wird auf «Trent» auf dem Trikot prangen. Und statt der Nummer 66 wie in Liverpool wird er bei Real die 12 tragen.

Weil in Spanien nur die Nummern 1 bis 25 vergeben werden dürfen, stand seine Liverpool-Nummer in Madrid gar nicht zur Debatte. Und die Namensänderung erklärt Alexander-Arnold damit, die Leute mit seinem Doppelnamen nicht verwirren zu wollen. «Manche sagen mir Alexander-Arnold, andere Arnold oder Alexander und manche auch nur Trent. Deshalb entschied ich mich jetzt einfach für Trent. Das ist mein Name und damit ist es auch gut.»

Was auf dem Trikot steht, ist ohnehin weniger wichtig, als was drinsteckt. Erstmals für die Königlichen auflaufen könnte «Trent» am 18. Juni, wenn es für Real Madrid zum Auftakt der Klub-WM gegen Al-Hilal geht.