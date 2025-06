Ardon Jashari hat in Brügge brilliert und zuletzt in der Nati sein Können gezeigt. Foto: Toto Marti

Darum gehts Ardon Jashari steht bei AC Milan ganz oben auf der Wunschliste

Jashari wurde zum besten Spieler der belgischen Liga gewählt

Vertragsverhandlungen betreffen eine Summe von 35 Millionen Euro

Sven Schoch Reporter Sport

Verschiedene italienische Journalisten melden, dass Ardon Jashari (22) bei der AC Milan ganz oben auf der Wunschliste stehe. Wie Blick aus einer sicheren Quelle erfahren hat, steht die entscheidende Verhandlungsrunde mit dem Mailänder Sportchef Igli Tare heute an. Im Raum steht eine Summe von gegen 35 Millionen Euro, noch besteht offenbar eine Differenz von fünf Millionen im Poker der Beteiligten.

Jashari ist vertraglich bis 2029 an den belgischen Cupsieger Club Brügge gebunden. In der vergangenen Saison wurde der Schweizer zum besten Spieler der Liga gewählt. In der Nacht zum Mittwoch stand der 22-Jährige beim 4:0 im Test gegen die USA erstmals in der Startformation der Schweizer Nationalmannschaft.