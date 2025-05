Das zweite Saisontor von Kevin Mbabu reicht Midtjylland nicht zum Meistertitel in Dänemark. Der FC Kopenhagen verteidigt in der letzten Runde seinen Vorsprung erfolgreich und ist zum 16. Mal Meister.

1/5 Mbabu trifft, verpasst aber mit Midtjylland den Meistertitel. (Archivbild) Foto: VASSIL DONEV

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Mbabu bringt Midtjylland daheim beim 3:2-Erfolg gegen Randers FC mit 1:0 in Führung. Der Genfer Aussenverteidiger verwertet eine Flanke mit einem kontrollierten Volley. Weil der FC Kopenhagen sich gegen Nordsjaelland (3:0) keine Blösse gibt, bleibt Titelverteidiger Midtjylland in diesem Jahr nur der 2. Platz.

Auch in Belgien erfüllt der Leader in der letzten Runde die Pflicht. Union Saint-Gilloise mit dem jungen, nicht eingesetzten Schweizer Stürmer Marc Giger sichert sich mit dem 3:1-Heimsieg gegen Gent den zwölften Meistertitel. Bei einem Ausrutscher des neuen Champions hätte der Titelverteidiger FC Brügge mit dem Innerschweizer Ardon Jashari profitieren können.

In Portugal geht Zeki Amdouni im portugiesischen Cupfinal leer aus. Ohne den verletzten Schweizer Stürmer unterliegt Benfica Lissabon dem Stadtrivalen und Meister Sporting nach Verlängerung mit 1:3. Erst ein Penalty vom schwedischen Topskorer Viktor Gyökeres in der 10. Minute der Nachspielzeit bringt Sporting überhaupt in die Verlängerung.