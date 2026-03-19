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CL-Viertelfinal in Gefahr
Real-Goalie Courtois fällt mehrere Wochen aus – auch gegen Bayern?

Thibaut Courtois wird Real Madrid für mehrere Wochen fehlen. Wie der spanische Klub vermeldet, wurde eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkelmuskel diagnostiziert. Der Belgier könnte die Viertelfinal-Spiele der Champions League gegen die Bayern verpassen.
Publiziert: vor 41 Minuten
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Thibaut Courtois von Real Madrid fällt mehrere Wochen verletzt aus.
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real Madrids Courtois fällt wegen Muskelverletzung am rechten Quadrizeps aus
  • Voraussichtlicher Ausfall bis zu sechs Wochen
  • CL-Viertelfinal auf der Kippe
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Wie der spanische Top-Klub Real Madrid am Donnerstag zu Mittagszeit vermeldet, wurde bei Torhüter Thibaut Courtois (33) eine Muskelverletzung am vorderen rechten Quadrizeps diagnostiziert.

Sportjournalist Fabrizio Romano (33) berichtet auf den sozialen Medien, der Belgier werde mehrere Wochen ausfallen – spanische Medien sprechen von bis zu deren sechs. Damit würde Courtois auch in den Viertelfinal-Duellen in der Champions League gegen den FC Bayern (7. und 15. April) fehlen. Wie die Königlichen aber in ihrer Mitteilung schreiben, bleibe der weitere Verlauf abzuwarten.

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LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
28
49
70
2
Real Madrid
Real Madrid
28
36
66
3
Atletico Madrid
Atletico Madrid
28
22
57
4
Villarreal CF
Villarreal CF
28
18
55
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
28
8
44
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
28
7
41
7
Real Sociedad
Real Sociedad
28
1
38
8
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
28
-7
37
9
Getafe CF
Getafe CF
28
-7
35
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
28
-10
35
11
CA Osasuna
CA Osasuna
28
-2
34
12
FC Girona
FC Girona
28
-12
34
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
28
-6
32
14
Valencia CF
Valencia CF
28
-12
32
15
Sevilla FC
Sevilla FC
28
-10
31
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
28
-12
28
17
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
28
-12
28
18
Elche CF
Elche CF
28
-9
26
19
Levante UD
Levante UD
28
-16
23
20
Real Oviedo
Real Oviedo
28
-26
21
Champions League
UEFA Europa League
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Abstieg
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