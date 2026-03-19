Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Real Madrids Courtois fällt wegen Muskelverletzung am rechten Quadrizeps aus
- Voraussichtlicher Ausfall bis zu sechs Wochen
- CL-Viertelfinal auf der Kippe
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Davide MalinconicoRedaktor Sport
Wie der spanische Top-Klub Real Madrid am Donnerstag zu Mittagszeit vermeldet, wurde bei Torhüter Thibaut Courtois (33) eine Muskelverletzung am vorderen rechten Quadrizeps diagnostiziert.
Sportjournalist Fabrizio Romano (33) berichtet auf den sozialen Medien, der Belgier werde mehrere Wochen ausfallen – spanische Medien sprechen von bis zu deren sechs. Damit würde Courtois auch in den Viertelfinal-Duellen in der Champions League gegen den FC Bayern (7. und 15. April) fehlen. Wie die Königlichen aber in ihrer Mitteilung schreiben, bleibe der weitere Verlauf abzuwarten.
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Der 107-fache belgische Nationalspieler musste am Dienstagabend beim 2:1-Sieg der Madrilenen gegen Manchester City im Achtelfinal-Rückspiel zur Halbzeit ausgewechselt werden.
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LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
28
49
70
2
Real Madrid
28
36
66
3
Atletico Madrid
28
22
57
4
Villarreal CF
28
18
55
5
Real Betis Balompie
28
8
44
6
RC Celta de Vigo
28
7
41
7
Real Sociedad
28
1
38
8
RCD Espanyol Barcelona
28
-7
37
9
Getafe CF
28
-7
35
10
Athletic Bilbao
28
-10
35
11
CA Osasuna
28
-2
34
12
FC Girona
28
-12
34
13
Rayo Vallecano
28
-6
32
14
Valencia CF
28
-12
32
15
Sevilla FC
28
-10
31
16
RCD Mallorca
28
-12
28
17
Deportivo Alaves
28
-12
28
18
Elche CF
28
-9
26
19
Levante UD
28
-16
23
20
Real Oviedo
28
-26
21
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg