Thibaut Courtois wird Real Madrid für mehrere Wochen fehlen. Wie der spanische Klub vermeldet, wurde eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkelmuskel diagnostiziert. Der Belgier könnte die Viertelfinal-Spiele der Champions League gegen die Bayern verpassen.

Real-Goalie Courtois fällt mehrere Wochen aus – auch gegen Bayern?

Real-Goalie Courtois fällt mehrere Wochen aus – auch gegen Bayern?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real Madrids Courtois fällt wegen Muskelverletzung am rechten Quadrizeps aus

Voraussichtlicher Ausfall bis zu sechs Wochen

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Davide Malinconico Redaktor Sport

Wie der spanische Top-Klub Real Madrid am Donnerstag zu Mittagszeit vermeldet, wurde bei Torhüter Thibaut Courtois (33) eine Muskelverletzung am vorderen rechten Quadrizeps diagnostiziert.

Sportjournalist Fabrizio Romano (33) berichtet auf den sozialen Medien, der Belgier werde mehrere Wochen ausfallen – spanische Medien sprechen von bis zu deren sechs. Damit würde Courtois auch in den Viertelfinal-Duellen in der Champions League gegen den FC Bayern (7. und 15. April) fehlen. Wie die Königlichen aber in ihrer Mitteilung schreiben, bleibe der weitere Verlauf abzuwarten.

Der 107-fache belgische Nationalspieler musste am Dienstagabend beim 2:1-Sieg der Madrilenen gegen Manchester City im Achtelfinal-Rückspiel zur Halbzeit ausgewechselt werden.

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