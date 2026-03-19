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Spektakuläre Königsklasse
Neuer Torrekord – auf welches Duell freust du dich jetzt?

In der Runder der letzten 16 Mannschaften sind in dieser Saison 68 Tore gefallen. Der bisherige Rekord wurde 2017 aufgestellt. Damals kickten Messi und Neymar noch für Barcelona.
Publiziert: vor 7 Minuten
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Lewandowski schnürt Doppelpack und schickt Newcastle mit einer Klatsche nach Hause.
Foto: imago/AFLOSPORT

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Champions-League-Achtelfinals mit Rekord: 68 Tore, bisheriger Rekord war 62
  • Barça schlägt Newcastle 7:2, Lewandowski trifft doppelt im Rückspiel
  • Viertelfinal-Hinspiele starten am 7. April: Real gegen Bayern im Bernabeu
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die Champions-League-Achtelfinals sind durch. Dabei handelt es sich um geschichtsträchtige zwei Wochen. Noch nie wurden in der Runde mit 16 Mannschaften so viele Tore geschossen wie in dieser Saison. Bayern, Barcelona und Co haben zusammen insgesamt 68 Treffer erzielt und den bisherigen Rekord von 62 Toren in der Saison 2016/17 pulverisiert. Wie dieses Jahr hat auch damals der FC Barcelona reichlich zum Rekord beigetragen. 

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«Remontada» nennen die Katalanen ihr spektakuläres Comeback gegen PSG im Jahr 2017. Paris fertigte Barça damals zu Hause mit 4:0 ab und stand bereits mit einem Bein im Viertelfinal. Doch die Blaugrana liess sich davon nicht beeindrucken. Immerhin spielten damals Neymar, Messi und Suarez zusammen im Sturm und wurden unter anderem von Spielmacher Iniesta bedient. Dieses Starensemble nach einer 0:4-Niederlage abzuschreiben wäre, äussert leichtsinnig. Das hat PSG im Rückspiel im Camp Nou auf jeden Fall gelernt. Der FC Barcelona hat die Pariser mit 6:1 vom Feld gefegt und zurück nach Frankreich geschickt. 

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Nur noch ein Hattrick zum «Stängeli»

Gegen Newcastle sieht die Situation nach dem Hinspiel deutlich ausgeglichener aus. Die Engländer treffen zu Hause spät zur Führung und lassen in der Nachspielzeit doch noch ein Tor zu. Trotzdem kann ein Unentschieden gegen die formstarken Spanier durchaus als Erfolg gewertet werden. Die Chance für den Einzug in den Viertelfinal besteht allemal. Doch wieder drehen die Katalanen im Camp Nou – dieses Mal im Umgebauten – so richtig auf. 7:2-klatscht Barça die Engländer weg. In der zweiten Halbzeit dauert es zwischen den Treffern jeweils keine zehn Minuten. Robert Lewandowski netzt dabei gleich zwei Mal ein. Das «Stängeli» wäre demnach durchaus dringelegen, denn Raphina erzielt das Schlussresultat bereits in der 72. Minute.

Auch der FC Bayern liefert in beiden Rekordjahren jeweils einen beachtlichen Teil zum Tortotal in den Champions-League-Achtelfinals. 2017 demontieren die Münchner Arsenal Auswärts und zu Hause jeweils mit 5:1. Dieses Jahr lassen sie gegen Atalanta keine Zweifel daran, wer der Favorit auf dem Platz ist. 6:1 in Bergamo und 4:1 in München lauten die beiden Resultate. Dabei schnürt Michael Olise im Hinspiel ein Doppelpack während Harry Kane in der zweiten Partie, ebenfalls zweifach trifft.

Auf welche Partie freust du dich am meisten?

Am siebten und achten April geht es im europäischen Wettbewerb mit den Viertelfinals weiter. Die Paarungen versprechen Kracher. Zu den Hinspielen empfängt Real Madrid die Münchner im Bernabeu, Arsenal reist nach Lissabon zu Sporting, Liverpool gastiert im Parc de Prince gegen PSG und das Duell der Spanier zwischen Atlético und Barça findet zunächst in Madrid statt. Auf welche Partie freust du dich am meisten? Lass es uns in der Umfrage wissen. 

Die Viertelfinals der Champions League

Hinspiele

  • 7.4.: Real Madrid – Bayern München und Sporting – Arsenal
  • 8.4.: Barcelona – Atlético Madrid und Paris St-Germain – Liverpool

Rückspiele

  • 14.4.: Atlético Madrid – Barcelona und Liverpool – Paris St-Germain
  • 15.4.: Bayern München – Real Madrid und Arsenal – Sporting

Hinspiele

  • 7.4.: Real Madrid – Bayern München und Sporting – Arsenal
  • 8.4.: Barcelona – Atlético Madrid und Paris St-Germain – Liverpool

Rückspiele

  • 14.4.: Atlético Madrid – Barcelona und Liverpool – Paris St-Germain
  • 15.4.: Bayern München – Real Madrid und Arsenal – Sporting
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
FC Barcelona
FC Barcelona
Champions League
Champions League
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool
Newcastle United
Newcastle United
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
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        Arsenal
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        Liverpool
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        Newcastle United
        Newcastle United
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