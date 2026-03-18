Nach dem Champions-League-Achtelfinal ist vor dem Viertelfinal. Und dort gibt es gleich mehrere Kracher-Duelle. Auf die Liverpooler wartet PSG, während im zeitgleich Real Madrid gegen das fulminante Bayern München ran muss. Auch ein rein spanisches Duell zwischen gibt es: Barcelona trifft auf Atlético. Den vermeintlich einfachsten Weg in den Halbfinal hat Arsenal. Sie spielen gegen Sporting, das Bodö in der Verlängerung rausgekickt hat. Das sind die Paarungen:

PSG – Liverpool

Real Madrid – Bayern München

Barcelona – Atlético Madrid

Sporting – Arsenal

Die Hinspiele finden am 7. und 8. April gespielt, die Rückspiele finden eine Woche später statt.