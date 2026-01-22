DE
Bitterer Ausfall
Barça muss einen Monat auf Pedri verzichten

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Pedri wird den Katalanen für rund einen Monat nicht zur Verfügung stehen. Eine Oberschenkelverletzung zwingt den Spanier zur Pause.
Publiziert: vor 55 Minuten
Pedri musste das Spiel gegen Slavia Prag mit einer Verletzung vorzeitig verlassen.
Foto: IMAGO/NurPhoto
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Der FC Barcelona muss rund einen Monat lang ohne seinen Mittelfeld-Star Pedri auskommen.

Der 23-Jährige miusste beim Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag am Mittwoch (4:2) nach rund einer Stunde mit einer Verletzung ausgewechselt werden. Am Donnerstagmorgen teilen die Katalanen mit, dass er sich eine Verletzung am rechten hinteren Oberschenkelmuskel (Hamstring) zugezogen hat.

Es ist bereits Pedris dritte verletzungsbedingte Pause in der laufenden Saison. Zwischen Ende Oktober und Ende November 2025 verpasste er fünf Spiele wegen eines Muskelrisses, Ende Jahr fiel er aufgrund von Wadenproblemen aus.

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
20
32
49
2
Real Madrid
Real Madrid
20
26
48
3
Villarreal CF
Villarreal CF
19
18
41
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
20
18
41
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
20
1
34
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
20
8
32
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
20
8
32
8
Elche CF
Elche CF
20
1
24
9
Real Sociedad
Real Sociedad
20
-2
24
10
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
20
-9
24
11
FC Girona
FC Girona
20
-14
24
12
CA Osasuna
CA Osasuna
20
-3
22
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
20
-9
22
14
Sevilla FC
Sevilla FC
20
-6
21
15
RCD Mallorca
RCD Mallorca
20
-6
21
16
Getafe CF
Getafe CF
20
-11
21
17
Valencia CF
Valencia CF
20
-12
20
18
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
20
-9
19
19
Levante UD
Levante UD
19
-11
14
20
Real Oviedo
Real Oviedo
20
-20
13
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg

