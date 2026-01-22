Barça muss einen Monat auf Pedri verzichten

Hiobsbotschaft für den FC Barcelona: Pedri wird den Katalanen für rund einen Monat nicht zur Verfügung stehen. Eine Oberschenkelverletzung zwingt den Spanier zur Pause.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Barcelona muss rund einen Monat lang ohne seinen Mittelfeld-Star Pedri auskommen.

Der 23-Jährige miusste beim Champions-League-Spiel gegen Slavia Prag am Mittwoch (4:2) nach rund einer Stunde mit einer Verletzung ausgewechselt werden. Am Donnerstagmorgen teilen die Katalanen mit, dass er sich eine Verletzung am rechten hinteren Oberschenkelmuskel (Hamstring) zugezogen hat.

Es ist bereits Pedris dritte verletzungsbedingte Pause in der laufenden Saison. Zwischen Ende Oktober und Ende November 2025 verpasste er fünf Spiele wegen eines Muskelrisses, Ende Jahr fiel er aufgrund von Wadenproblemen aus.