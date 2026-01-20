Marc-André ter Stegen wird den Rest der Saison leihweise beim FC Girona absolvieren. Der deutsche Torhüter des FC Barcelona braucht hinsichtlich der WM Spielpraxis.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Der FC Barcelona bestätigt am späten Dienstagabend, was sich seit einigen Tagen abgezeichnet hat: Torhüter Marc-André ter Stegen (33) wechselt auf Leihbasis bis Ende Saison zu LaLiga-Konkurrent Girona.

Seit seinem Patellasehnenriss, den er sich im September 2024 zugezogen hat, hat der deutsche Nationalgoalie nur drei Spiele für die Katalanen absolviert. Kurz nach seiner Rückkehr warf ihn eine Rückenverletzung zurück. Gleichzeitig wurde ihm klargemacht, dass er seinen Posten als Nummer eins an Sommer-Neuzugang Joan Garcia (24) verloren hat und nicht mehr auf ihn gesetzt wird.

Im Hinblick auf die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko braucht ter Stegen Spielpraxis, um auch nicht den Stammplatz im DFB-Tor zu verlieren. Budnestrainer Julian Nagelsmann (38) hat angedeutet, dass der 33-Jährige Einsätze braucht, um als Nummer 1 der Deutschen ans Turnier zu fahren.

