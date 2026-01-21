DE
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
21:00
FC Barcelona
FC Barcelona
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
Ab 21:00 Uhr
Vs
FC Barcelona
FC Barcelona
UEFA Champions League
SK Slavia Prag - FC Barcelona

Dieser Liveticker hat noch keine Beiträge.
Ende des Livetickers
Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
18
21
2
Real Madrid
Real Madrid
7
11
15
3
Bayern München
Bayern München
6
11
15
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
7
8
14
5
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
7
10
13
6
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
7
5
13
7
Manchester City
Manchester City
7
4
13
8
Atalanta BC
Atalanta BC
6
2
13
9
Inter Mailand
Inter Mailand
7
6
12
10
Atletico Madrid
Atletico Madrid
6
3
12
11
Liverpool FC
Liverpool FC
6
3
12
12
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
7
4
11
13
Newcastle United
Newcastle United
6
7
10
14
Chelsea FC
Chelsea FC
6
5
10
15
FC Barcelona
FC Barcelona
6
3
10
16
Olympique Marseille
Olympique Marseille
6
3
9
17
Juventus Turin
Juventus Turin
6
2
9
18
Galatasaray SK
Galatasaray SK
6
0
9
19
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
7
-4
9
20
AS Monaco
AS Monaco
7
-6
9
21
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
6
4
8
22
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
7
-5
8
23
SSC Neapel
SSC Neapel
7
-5
8
24
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
7
-6
8
25
Qarabag FK
Qarabag FK
6
-3
7
26
FC Brügge
FC Brügge
7
-5
7
27
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
7
-2
6
28
SL Benfica
SL Benfica
6
-2
6
29
Pafos FC
Pafos FC
6
-5
6
30
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
6
-8
6
31
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
7
-12
6
32
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
6
-5
5
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
6
-8
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
6
-9
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
7
-10
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
7
-14
1
Schiedsrichter
Referee
Christopher
Kavanagh
England
Anstoss
Mittwoch
21. Januar 2026 um 21:00 Uhr
Stadion
Prag, Tschechien
Sinobo Stadium
Kapazität
21’000
