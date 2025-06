1/5 Darf sich über eine Lohnnachzahlung freuen: Lionel Messi. Foto: Imago

Christian Müller Redaktor Sport

Im Dezember 2020 steckte der FC Barcelona finanziell so arg in der Klemme, dass sogar die Löhne der Superstars um Lionel Messi gestundet wurden. In halbjährlichen Raten werden diese Schulden nun beglichen – letztmals am 30. Juni 2025.

Insgesamt belaufen sich die geschuldeten Löhne noch auf 15 Millionen Franken, wie mehrere spanische Medien schreiben. Den grössten Teil davon, gut fünf Millionen Franken, gehen aufs Konto des damaligen Barça-Topverdieners Lionel Messi. Beim Argentinier wurden insgesamt 45 Millionen Franken an Gehalt aufgeschoben.

Etwa eine Million Franken gibts in der letzten Tranche noch für Sergio Busquets und Jordi Alba. Ebenfalls auf der Gläubigerliste Barças stehen Luis Suárez, Ousmane Dembélé und Ex-Coach Ronald Koeman.

Barcelona steht wegen Geldproblemen seit Jahren im Fokus der spanischen Liga sowie der Uefa. Trotz klammer Kasse versuchen die Katalanen in diesem Sommer, den Mega-Transfer von Bilbao-Flügel Nico Williams (22) über die Bühne zu bringen.