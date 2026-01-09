DE
Alonso: «Das ist inakzeptabel»
Atlético-Coach Simeone provoziert Vinicius – dieser wehrt sich

Real Madrid schlägt Atlético Madrid 2:1 und zieht in den Final der Supercopa gegen Barcelona ein. Doch für Aufregung sorgt ein Seitenlinien-Zoff: Atlético-Trainer Simeone provoziert Vinicius, dieser reagiert mit Spott.
Publiziert: vor 10 Minuten
1/8
Real-Star Vinicius Jr. (2.v.r.) wird nach seiner Auswechslung von Atlético-Coach Diego Simeone provoziert.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Real Madrid schlägt Atlético 2:1, spielt Sonntag Final gegen Barça
  • Simeone provoziert Vinicius mit Abgang-Aussagen
  • Vinicius reagiert mit Spott, Real-Trainer Alonso mit Kritik an Simeone
Cédric Heeb

Real Madrid beschert den Fussball-Fans den Clásico-Final in der spanischen Supercopa. In Jeddah besiegen die Königlichen ihren Stadtrivalen Atlético Madrid mit 2:1 und treffen im Endspiel am Sonntag (20 Uhr) auf Erzrivale Barça.

Allerdings muss das Starensemble von Xabi Alonso mehr kämpfen als sein Finalgegner am Tag zuvor gegen Bilbao (5:0). Nach dem frühen Führungstor durch Federico Valverde (2.) scheint Rodrygo (55.) mit dem 2:0 etwas Ruhe in die enge Partie zu bringen. Doch Alexander Sørloth bringt die Rojiblancos umgehend wieder heran (58.).

Danach fehlt die Action vor dem Tor – dafür gibt es sie an der Seitenlinie. In der 81. Minute wird Vinicius ausgewechselt und gerät mit Atlético-Coach Diego Simeone aneinander. Mikrofone fangen ein, was der Argentinier dem Real-Star zugerufen hat: «Vini, Vini … Florentino wird dich rauswerfen. Denk daran, dass ich es dir gesagt habe.» Damit spricht Simeone die zuletzt immer wieder aufflammenden Gerüchte um einen Real-Abgang des Brasilianers an. Dem wirkte Vinicius kürzlich mit einer klaren Botschaft entgegen.

Vinicius Jr. reagiert mit Spitze auf Instagram

Auf die Provokation des 55-Jährigen geht Vinicius dennoch ein und fordert beim Schiedsrichter eine Sanktion für Simeone. Beide werden mit Gelb bestraft. Die Szene löst hitzige Diskussionen zwischen den Staff-Mitgliedern beider Teams aus. Antonio Rüdiger begleitet Vinicius in die Kabine, um die Lage zu deeskalieren.

Transferexperte Fabrizio Romano postet die Auseinandersetzung auf Instagram, darunter setzt der Brasilianer mit einem Kommentar einen Seitenhieb gegen Simeone: «Du hast ein weiteres K.-o.-Spiel verloren.» Mittlerweile ist der Kommentar des Flügelflitzers aber wieder gelöscht.

Alonso: «Das ist inakzeptabel»

Real-Trainer Alonso hat das Verhalten seines Atlético-Pendants gründlich missfallen, wie er nach dem Spiel sagt: «Ich habe gehört, was er Vini gesagt hat, und mir hat es nicht gefallen. So kannst du nicht reden, ein paar Sachen haben eine Grenze überschritten. Ich mag es nicht, wenn jemand meine Spieler so angeht. Das ist inakzeptabel.»

Und Simeone? Der will nicht mehr wissen, was er gesagt hat: «Meine Worte an Vini? Ich weiss nicht mehr, was ich gesagt habe ... ich habe ein schlechtes Gedächtnis.»

