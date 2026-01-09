Darum gehts
- Real Madrid schlägt Atlético 2:1, spielt Sonntag Final gegen Barça
- Simeone provoziert Vinicius mit Abgang-Aussagen
- Vinicius reagiert mit Spott, Real-Trainer Alonso mit Kritik an Simeone
Real Madrid beschert den Fussball-Fans den Clásico-Final in der spanischen Supercopa. In Jeddah besiegen die Königlichen ihren Stadtrivalen Atlético Madrid mit 2:1 und treffen im Endspiel am Sonntag (20 Uhr) auf Erzrivale Barça.
Allerdings muss das Starensemble von Xabi Alonso mehr kämpfen als sein Finalgegner am Tag zuvor gegen Bilbao (5:0). Nach dem frühen Führungstor durch Federico Valverde (2.) scheint Rodrygo (55.) mit dem 2:0 etwas Ruhe in die enge Partie zu bringen. Doch Alexander Sørloth bringt die Rojiblancos umgehend wieder heran (58.).
Danach fehlt die Action vor dem Tor – dafür gibt es sie an der Seitenlinie. In der 81. Minute wird Vinicius ausgewechselt und gerät mit Atlético-Coach Diego Simeone aneinander. Mikrofone fangen ein, was der Argentinier dem Real-Star zugerufen hat: «Vini, Vini … Florentino wird dich rauswerfen. Denk daran, dass ich es dir gesagt habe.» Damit spricht Simeone die zuletzt immer wieder aufflammenden Gerüchte um einen Real-Abgang des Brasilianers an. Dem wirkte Vinicius kürzlich mit einer klaren Botschaft entgegen.
Vinicius Jr. reagiert mit Spitze auf Instagram
Auf die Provokation des 55-Jährigen geht Vinicius dennoch ein und fordert beim Schiedsrichter eine Sanktion für Simeone. Beide werden mit Gelb bestraft. Die Szene löst hitzige Diskussionen zwischen den Staff-Mitgliedern beider Teams aus. Antonio Rüdiger begleitet Vinicius in die Kabine, um die Lage zu deeskalieren.
Transferexperte Fabrizio Romano postet die Auseinandersetzung auf Instagram, darunter setzt der Brasilianer mit einem Kommentar einen Seitenhieb gegen Simeone: «Du hast ein weiteres K.-o.-Spiel verloren.» Mittlerweile ist der Kommentar des Flügelflitzers aber wieder gelöscht.
Alonso: «Das ist inakzeptabel»
Real-Trainer Alonso hat das Verhalten seines Atlético-Pendants gründlich missfallen, wie er nach dem Spiel sagt: «Ich habe gehört, was er Vini gesagt hat, und mir hat es nicht gefallen. So kannst du nicht reden, ein paar Sachen haben eine Grenze überschritten. Ich mag es nicht, wenn jemand meine Spieler so angeht. Das ist inakzeptabel.»
Und Simeone? Der will nicht mehr wissen, was er gesagt hat: «Meine Worte an Vini? Ich weiss nicht mehr, was ich gesagt habe ... ich habe ein schlechtes Gedächtnis.»
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
18
6
28
7
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
18
-5
20
12
CA Osasuna
18
-3
19
13
Deportivo Alaves
18
-6
19
14
Rayo Vallecano
18
-7
19
15
Real Sociedad
18
-4
18
16
RCD Mallorca
18
-6
18
17
FC Girona
18
-17
18
18
Valencia CF
18
-13
16
19
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
18
-19
12