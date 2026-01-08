DE
Nun gegen Real oder Atlético
Barça führt Bilbao im Supercup-Halbfinal vor

Der FC Barcelona zieht mit einem komfortablen 5:0-Sieg gegen Bilbao in den Final der spanischen Supercopa ein. Gegner wird entweder Real oder Atlético Madrid.
Publiziert: 08.01.2026 um 07:21 Uhr
|
Aktualisiert: 08.01.2026 um 16:18 Uhr
Mit einer Gala zieht der FC Barcelona ins Endspiel der spanischen Supercopa ein.
Cédric HeebRedaktor Sport

Es ist eine Machtdemonstration. Der FC Barcelona schiesst Bilbao im Halbfinal des spanischen Supercups, der zum fünften Mal in Folge in Saudi-Arabien durchgeführt wird, mit 5:0 aus dem Stadion.

Bereits zur Pause führen die Katalanen dank Toren von Ferran Torres (22.), Fermin Lopez (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphinha (38.) mit 4:0. Der Brasilianer schnürt dann wenige Minuten nach Wiederanpfiff den Doppelpack (52.). Zwei Minuten später fliegt Sancet nach einem üblen Foul mit Rot vom Platz, Bilbao muss den gebrauchten Abend mit zehn Spielern beenden.

Im Final wartet nun ein Klub aus Madrid: Real und Atlético duellieren sich am Donnerstagabend (20 Uhr) um das zweite Finalticket. Das Endspiel in Jeddah steigt am Sonntag (20 Uhr).

LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
19
33
49
2
Real Madrid
Real Madrid
19
24
45
3
Villarreal CF
Villarreal CF
17
18
38
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
19
17
38
5
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
18
3
33
6
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
18
6
28
7
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
18
4
26
8
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
19
-8
24
9
Elche CF
Elche CF
18
1
22
10
Getafe CF
Getafe CF
18
-9
21
11
Sevilla FC
Sevilla FC
18
-5
20
12
CA Osasuna
CA Osasuna
18
-3
19
13
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
18
-6
19
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
18
-7
19
15
Real Sociedad
Real Sociedad
18
-4
18
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
18
-6
18
17
FC Girona
FC Girona
18
-17
18
18
Valencia CF
Valencia CF
18
-13
16
19
Levante UD
Levante UD
17
-9
13
20
Real Oviedo
Real Oviedo
18
-19
12
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Die letzten Spiele
Schiedsrichter
Referee
Isidro
Diaz de Mera Escuderos
Spanien
Anstoss
Mittwoch
07. Januar 2026 um 20:00 Uhr
Stadion
Dschidda, Saudi Arabien
King Abdullah Sports City Stadium
Kapazität
62’345
