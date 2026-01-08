Barça führt Bilbao im Supercup-Halbfinal vor

Der FC Barcelona zieht mit einem komfortablen 5:0-Sieg gegen Bilbao in den Final der spanischen Supercopa ein. Gegner wird entweder Real oder Atlético Madrid.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Es ist eine Machtdemonstration. Der FC Barcelona schiesst Bilbao im Halbfinal des spanischen Supercups, der zum fünften Mal in Folge in Saudi-Arabien durchgeführt wird, mit 5:0 aus dem Stadion.

Bereits zur Pause führen die Katalanen dank Toren von Ferran Torres (22.), Fermin Lopez (30.), Roony Bardghji (34.) und Raphinha (38.) mit 4:0. Der Brasilianer schnürt dann wenige Minuten nach Wiederanpfiff den Doppelpack (52.). Zwei Minuten später fliegt Sancet nach einem üblen Foul mit Rot vom Platz, Bilbao muss den gebrauchten Abend mit zehn Spielern beenden.

Im Final wartet nun ein Klub aus Madrid: Real und Atlético duellieren sich am Donnerstagabend (20 Uhr) um das zweite Finalticket. Das Endspiel in Jeddah steigt am Sonntag (20 Uhr).