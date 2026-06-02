Ende Juni wäre der Vertrag von Fabian Schär bei Newcastle ausgelaufen. Nun hat der Verteidiger seine Zukunft geklärt. Er bleibt dem Team erhalten.

Anfang Januar hat sich Fabian Schär (34) eine Knöchelverletzung zugezogen. So konnte er in der zweiten Saisonhälfte kein Spiel mehr absolvieren. Hinter seiner Zukunft bei Newcastle stand deswegen ein Fragezeichen. Denn sein Vertrag wäre nur noch bis Ende Juni gültig gewesen.

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Nun hat Schär geklärt, wie es für ihn weiter geht: in Newcastle. Wie der Klub mitteilt, hat der ehemalige Nati-Verteidiger ein neues Arbeitspapier unterzeichnet. Dieses gilt für die kommende Saison 2026/27. «Hier, um zu bleiben», kommentiert Newcastle die Neuigkeiten. Schär spielt seit 2018 beim Premier-League-Klub und hat bisher über 250 Partien für die Magpies absolviert.

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