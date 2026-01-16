DE
FR
Abonnieren

«Operation gut verlaufen»
Fabian Schär meldet sich aus dem Spitalbett

Fabian Schär ist nach seiner Verletzung erfolgreich operiert worden. Und betont: Die Blessur ist weniger schlimm als zunächst befürchtet. Wann er wieder auf das Spielfeld zurückkehren kann, ist aber nach wie vor nicht bekannt.
Publiziert: 08:11 Uhr
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Kommentieren
1/4
Fabian Schär ist erfolgreich operiert worden.
Foto: IMAGO/Every Second Media
Gian–Andri_Baumgartner_Online Redaktor_Blick Ringier_3.jpg
Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

«Die Operation in London ist gut verlaufen»: So äussert sich Fabian Schär (34) am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Account und postet dazu ein Bild von sich im Spitalbett. Es zeigt ihn mit dick einbandagiertem linkem Fuss – aber auch mit hochgestrecktem Daumen. Gleichzeitig gibt der ehemalige Nati-Verteidiger leichte, wenn auch vage Entwarnung: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet.»

Schär hat sich in der ersten Januarwoche beim 4:3-Sieg von Newcastle gegen Leeds bei einem Zweikampf verletzt und musste danach mit der Bahre abtransportiert werden. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt. Newcastle-Trainer Eddie Howe (48) hat bislang einzig bestätigt, dass es sich nicht um einen Bruch handelt. Damit ist auch weiter unklar, wie lange Schär ausfallen wird.

Dieser gibt sich kämpferisch: «Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukehren», fügt er auf Instagram hinzu. Bis dahin werde er seine Teamkollegen von den Zuschauerrängen aus unterstützen.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Premier League
Premier League
Newcastle United
Newcastle United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Premier League
        Premier League
        Newcastle United
        Newcastle United