«Die Operation in London ist gut verlaufen»: So äussert sich Fabian Schär (34) am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Account und postet dazu ein Bild von sich im Spitalbett. Es zeigt ihn mit dick einbandagiertem linkem Fuss – aber auch mit hochgestrecktem Daumen. Gleichzeitig gibt der ehemalige Nati-Verteidiger leichte, wenn auch vage Entwarnung: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet.»
Schär hat sich in der ersten Januarwoche beim 4:3-Sieg von Newcastle gegen Leeds bei einem Zweikampf verletzt und musste danach mit der Bahre abtransportiert werden. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt. Newcastle-Trainer Eddie Howe (48) hat bislang einzig bestätigt, dass es sich nicht um einen Bruch handelt. Damit ist auch weiter unklar, wie lange Schär ausfallen wird.
Dieser gibt sich kämpferisch: «Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukehren», fügt er auf Instagram hinzu. Bis dahin werde er seine Teamkollegen von den Zuschauerrängen aus unterstützen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7