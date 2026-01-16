Fabian Schär ist nach seiner Verletzung erfolgreich operiert worden. Und betont: Die Blessur ist weniger schlimm als zunächst befürchtet. Wann er wieder auf das Spielfeld zurückkehren kann, ist aber nach wie vor nicht bekannt.

«Die Operation in London ist gut verlaufen»: So äussert sich Fabian Schär (34) am Donnerstagabend auf seinem Instagram-Account und postet dazu ein Bild von sich im Spitalbett. Es zeigt ihn mit dick einbandagiertem linkem Fuss – aber auch mit hochgestrecktem Daumen. Gleichzeitig gibt der ehemalige Nati-Verteidiger leichte, wenn auch vage Entwarnung: «Die Prognose ist besser als zuerst befürchtet.»

Schär hat sich in der ersten Januarwoche beim 4:3-Sieg von Newcastle gegen Leeds bei einem Zweikampf verletzt und musste danach mit der Bahre abtransportiert werden. Eine genaue Diagnose ist nicht bekannt. Newcastle-Trainer Eddie Howe (48) hat bislang einzig bestätigt, dass es sich nicht um einen Bruch handelt. Damit ist auch weiter unklar, wie lange Schär ausfallen wird.

Dieser gibt sich kämpferisch: «Ich kann es nicht erwarten, wieder zurückzukehren», fügt er auf Instagram hinzu. Bis dahin werde er seine Teamkollegen von den Zuschauerrängen aus unterstützen.

