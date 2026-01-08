DE
In dieser Aktion verletzt sich Schär schwer
0:49
Er reagiert sofort:In dieser Aktion verletzt sich Schär schwer

«Es sieht nicht gut aus»
Newcastle-Coach gibt Schär-Update nach übler Verletzung

Fabian Schär muss beim 4:3-Sieg von Newcastle gegen Leeds verletzt vom Platz. «Er ist im Spital, er hat ein Problem am Knöchel», sagt Trainer Eddie Howe nach dem Spiel.
Publiziert: 07:46 Uhr
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Kommentieren
1/5
Fabian Schär verletzt sich bei einem Zweikampf mit Dominic Calvert-Lewin.
Foto: IMAGO/Shutterstock

Darum gehts

  • Newcastle gewinnt 4:3 gegen Leeds, doch Schär verletzt sich schwer
  • Trainer Howe bestätigt Knöchelproblem, Schär wird im Spital behandelt
  • Schär bestritt über 250 Spiele für Newcastle seit 2018
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Die Freude von Newcastle über den spektakulären 4:3-Sieg gegen Leeds hält sich in Grenzen. Denn Fabian Schär (34) verletzt sich in der 70. Minute scheinbar schwer und muss minutenlang behandelt werden – eine Diagnose ist nach wie vor nicht da.

«Es sieht nicht gut aus für Fabian», sagt Trainer Eddie Howe nach dem Spiel. «Er ist im Spital, er hat ein Problem am Knöchel.» Der 48-Jährige hofft darauf, dass sich der Schweizer nicht allzu schwer verletzt hat. «Wir senden ihm unsere Liebe. Es ist so ein wichtiger Spieler.»

Der Engländer betont den Stellenwert seines Verteidigers: «Er hat uns, seit wir hier sind, unglaublich geholfen. Er war fast immer dabei. Er hat sich immer für die Mannschaft eingesetzt.» Über 250 Spiele hat der frühere Nationalspieler für die Magpies seit 2018 absolviert.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
20
4
34
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
