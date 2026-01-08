Darum gehts
- Newcastle gewinnt 4:3 gegen Leeds, doch Schär verletzt sich schwer
- Trainer Howe bestätigt Knöchelproblem, Schär wird im Spital behandelt
- Schär bestritt über 250 Spiele für Newcastle seit 2018
Die Freude von Newcastle über den spektakulären 4:3-Sieg gegen Leeds hält sich in Grenzen. Denn Fabian Schär (34) verletzt sich in der 70. Minute scheinbar schwer und muss minutenlang behandelt werden – eine Diagnose ist nach wie vor nicht da.
«Es sieht nicht gut aus für Fabian», sagt Trainer Eddie Howe nach dem Spiel. «Er ist im Spital, er hat ein Problem am Knöchel.» Der 48-Jährige hofft darauf, dass sich der Schweizer nicht allzu schwer verletzt hat. «Wir senden ihm unsere Liebe. Es ist so ein wichtiger Spieler.»
Der Engländer betont den Stellenwert seines Verteidigers: «Er hat uns, seit wir hier sind, unglaublich geholfen. Er war fast immer dabei. Er hat sich immer für die Mannschaft eingesetzt.» Über 250 Spiele hat der frühere Nationalspieler für die Magpies seit 2018 absolviert.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
20
26
48
2
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
20
4
34
5
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7