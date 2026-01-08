Fabian Schär muss beim 4:3-Sieg von Newcastle gegen Leeds verletzt vom Platz. «Er ist im Spital, er hat ein Problem am Knöchel», sagt Trainer Eddie Howe nach dem Spiel.

Die Freude von Newcastle über den spektakulären 4:3-Sieg gegen Leeds hält sich in Grenzen. Denn Fabian Schär (34) verletzt sich in der 70. Minute scheinbar schwer und muss minutenlang behandelt werden – eine Diagnose ist nach wie vor nicht da.

«Es sieht nicht gut aus für Fabian», sagt Trainer Eddie Howe nach dem Spiel. «Er ist im Spital, er hat ein Problem am Knöchel.» Der 48-Jährige hofft darauf, dass sich der Schweizer nicht allzu schwer verletzt hat. «Wir senden ihm unsere Liebe. Es ist so ein wichtiger Spieler.»

Der Engländer betont den Stellenwert seines Verteidigers: «Er hat uns, seit wir hier sind, unglaublich geholfen. Er war fast immer dabei. Er hat sich immer für die Mannschaft eingesetzt.» Über 250 Spiele hat der frühere Nationalspieler für die Magpies seit 2018 absolviert.

