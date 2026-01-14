DE
Trotz 2:0-Sieg im Ligapokal
City-Coach Guardiola schwingt grosse VAR-Wutrede

Nach einem 2:0-Sieg von Manchester City gegen Newcastle im Carabao-Cup-Halbfinal kritisiert Pep Guardiola den VAR scharf. Weil ein Tor von Antoine Semenyo aberkannt wird, holt der Starcoach zur Generalkritik aus.
Publiziert: 12:57 Uhr
|
Aktualisiert: 13:06 Uhr
1/5
Pep Guardiola ärgert sich trotz 2:0-Sieges seines Teams über den VAR.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Pep Guardiola kritisiert VAR nach 2:0-Sieg im Carabo-Cup-Halbfinal.
  • Umstrittener VAR-Entscheid annullierte Semenyo-Tor wegen Haalands Abseitsposition.
  • Spanier zählt in Wutrede mehrere Situationen auf, als sein Team benachteiligt worden ist.
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Trotz des 2:0-Auswärtssiegs im Halbfinal-Hinspiel des Ligacups gegen Newcastle ist Pep Guardiola nach Spielschluss bedient. Grund: Ein höchst umstrittener VAR-Eingriff, der nach über fünfminütigem Check das vermeintliche 2:0 von Antoine Semenyo wegen einer Abseitsstellung von Erling Haaland aberkannte. Der Norweger soll mit seiner Position verhindert haben, dass sein Gegenspieler noch etwas hätte ausrichten können.

Laut Regelbuch ist der Entscheid zwar vertretbar, auf Verständnis stösst dieser bei den Beteiligten aber nicht. «Es hätte zählen sollen», sagt etwa Torschütze Semenyo selbst. «Das Resultat müsste 3:0 heissen», stellte Bernardo Silva klar. Ihr Trainer ist wenig überraschend gleicher Meinung. Doch statt dies ins Sky-Mikrofon zu sagen, schwingt Guardiola eine regelrechte Wutrede.

In einer Generalkritik zählt er mehrere Aktionen auf, bei denen sein Team in der jüngeren Vergangenheit benachteiligt worden sei. Als sein Team im November an gleicher Stelle mit 1:2 verlor, sei ihnen ein klarer Elfmeter verwehrt worden. «Wieso hat der VAR bei unserem Premier-League-Spiel nicht eingegriffen, aber heute brauchen sie über fünf Minuten, um das 2:0 zu annullieren?» Auch eine Aktion im verlorenen FA-Cup-Final gegen Crystal Palace, als Torhüter Dean Henderson für ein Handspiel ausserhalb des Strafraums nicht bestraft wurde, spricht er an.

Guardiolas Galgenhumor

Der Spanier erklärt, dass er die Fehler jetzt thematisiere, weil sie gewonnen haben. Die Niederlage seines Teams gegen Newcastle in der Meisterschaft sei verdient gewesen, auch wenn ihnen ein klarer Elfmeter verwehrt worden sei. Seine Kritik wird dadurch aber nicht entschärft, sein Unverständnis darüber, wann und wieso der VAR eingreift, bleibt. Der Starcoach wird gar sarkastisch: «Bei so kleinen Margen, bei der Offsidelinie ist es so knapp – aber die Linie war sicher perfekt gezogen.»

Dann packt er auch noch den Galgenhumor aus. Denn zuletzt kam es in England immer wieder vor, dass Teams nach umstrittenen Entscheiden eine Erklärung oder eine Entschuldigung der Schiedsrichter-Gilde (PGMOL) verlangten. Oftmals musste sich danach deren Boss – Howard Webb – für die begangenen Fehler entschuldigen. «Er wird morgen sicher kommen. Ich werde einen Anruf erhalten, und sie werden es mir erklären», witzelt der Starcoach – ohne zu lachen.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
21
26
49
2
Manchester City
Manchester City
21
26
43
3
Aston Villa
Aston Villa
21
9
43
4
Liverpool FC
Liverpool FC
21
4
35
5
Brentford FC
Brentford FC
21
7
33
6
Newcastle United
Newcastle United
21
5
32
7
Manchester United
Manchester United
21
4
32
8
Chelsea FC
Chelsea FC
21
10
31
9
FC Fulham
FC Fulham
21
0
31
10
FC Sunderland
FC Sunderland
21
-1
30
11
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
21
3
29
12
Everton FC
Everton FC
21
-2
29
13
Crystal Palace
Crystal Palace
21
-1
28
14
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
21
3
27
15
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
21
-6
26
16
Leeds United
Leeds United
21
-8
22
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
21
-13
21
18
West Ham United
West Ham United
21
-21
14
19
Burnley FC
Burnley FC
21
-19
13
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
21
-26
7
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Manchester City
Manchester City
Crystal Palace
Crystal Palace
Newcastle United
Newcastle United
Premier League
Premier League
