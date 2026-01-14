Nach einem 2:0-Sieg von Manchester City gegen Newcastle im Carabao-Cup-Halbfinal kritisiert Pep Guardiola den VAR scharf. Weil ein Tor von Antoine Semenyo aberkannt wird, holt der Starcoach zur Generalkritik aus.

Darum gehts Pep Guardiola kritisiert VAR nach 2:0-Sieg im Carabo-Cup-Halbfinal.

Umstrittener VAR-Entscheid annullierte Semenyo-Tor wegen Haalands Abseitsposition.

Spanier zählt in Wutrede mehrere Situationen auf, als sein Team benachteiligt worden ist. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Trotz des 2:0-Auswärtssiegs im Halbfinal-Hinspiel des Ligacups gegen Newcastle ist Pep Guardiola nach Spielschluss bedient. Grund: Ein höchst umstrittener VAR-Eingriff, der nach über fünfminütigem Check das vermeintliche 2:0 von Antoine Semenyo wegen einer Abseitsstellung von Erling Haaland aberkannte. Der Norweger soll mit seiner Position verhindert haben, dass sein Gegenspieler noch etwas hätte ausrichten können.

Laut Regelbuch ist der Entscheid zwar vertretbar, auf Verständnis stösst dieser bei den Beteiligten aber nicht. «Es hätte zählen sollen», sagt etwa Torschütze Semenyo selbst. «Das Resultat müsste 3:0 heissen», stellte Bernardo Silva klar. Ihr Trainer ist wenig überraschend gleicher Meinung. Doch statt dies ins Sky-Mikrofon zu sagen, schwingt Guardiola eine regelrechte Wutrede.

In einer Generalkritik zählt er mehrere Aktionen auf, bei denen sein Team in der jüngeren Vergangenheit benachteiligt worden sei. Als sein Team im November an gleicher Stelle mit 1:2 verlor, sei ihnen ein klarer Elfmeter verwehrt worden. «Wieso hat der VAR bei unserem Premier-League-Spiel nicht eingegriffen, aber heute brauchen sie über fünf Minuten, um das 2:0 zu annullieren?» Auch eine Aktion im verlorenen FA-Cup-Final gegen Crystal Palace, als Torhüter Dean Henderson für ein Handspiel ausserhalb des Strafraums nicht bestraft wurde, spricht er an.

Guardiolas Galgenhumor

Der Spanier erklärt, dass er die Fehler jetzt thematisiere, weil sie gewonnen haben. Die Niederlage seines Teams gegen Newcastle in der Meisterschaft sei verdient gewesen, auch wenn ihnen ein klarer Elfmeter verwehrt worden sei. Seine Kritik wird dadurch aber nicht entschärft, sein Unverständnis darüber, wann und wieso der VAR eingreift, bleibt. Der Starcoach wird gar sarkastisch: «Bei so kleinen Margen, bei der Offsidelinie ist es so knapp – aber die Linie war sicher perfekt gezogen.»

Dann packt er auch noch den Galgenhumor aus. Denn zuletzt kam es in England immer wieder vor, dass Teams nach umstrittenen Entscheiden eine Erklärung oder eine Entschuldigung der Schiedsrichter-Gilde (PGMOL) verlangten. Oftmals musste sich danach deren Boss – Howard Webb – für die begangenen Fehler entschuldigen. «Er wird morgen sicher kommen. Ich werde einen Anruf erhalten, und sie werden es mir erklären», witzelt der Starcoach – ohne zu lachen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos