DE
FR
Abonnieren

Aubameyang wieder Captain
Suspendierung gegen Gabuns Nationalteam aufgehoben

Gabuns Nationalmannschaft wurde nach dem Afrika-Cup-Out suspendiert. Nun wurde der Entscheid rückgängig gemacht.
Publiziert: 09:23 Uhr
|
Aktualisiert: vor 47 Minuten
Kommentieren
1/4
Nach Suspendierung des ganzen Teams: Captain Pierre-Emerick Aubameyang ist wieder Captain von Gabun.
Foto: AFP
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Nach dem erfolglosen Afrika-Cup suspendierte Gabuns Sportminister Dr. Simplice-Desiré Mamboula das gesamte Nationalteam und warf Captain Pierre-Emerick Aubameyang (36; Olympique Marseille) und Vize-Captain Bruno Ecuele Manga (37) aus der Mannschaft.

Nun wurde die Suspendierung rückgängig gemacht und der Captain und sein Vize zurück ins Team geholt. Einzig die Entlassung des Trainerteams wird nicht rückgängig gemacht. 

Der neue Sportminister Paul Ulrich Kessany (40) begründet den Entscheid mit der «Dringlichkeit der bevorstehenden Termine». Zudem fordert er den Fussballverband dazu auf, zeitnah einen neuen Trainerstab einzusetzen. Der ehemalige Fussballer, der einst selbst 48 Länderspiele für Gabun absolvierte, ist seit Januar im Amt. 

Mehr internationaler Fussball
This undated handout photo received from the Adelaide United Football Club on October 28, 2021 shows Adelaide United player Josh Cavallo during a match at an undisclosed location. - Australian midfielder Josh Cavallo said on October 28, 2021 he is overwhelmed by the outpouring of global support since coming out as the only known gay men's footballer playing in a top flight league. (Photo by Handout / ADELAIDE UNITED FOOTBALL CLUB / AFP) / -----EDITORS NOTE --- RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Adelaide United Football Club" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Mit Video
Nun spielt er in England
Schwuler Fussballer erhebt Homophobie-Vorwürfe gegen Ex-Klub
Freundin von Bayern-Star lebt mit seltener Krankheit
17-Jährige plagen Schmerzen
Freundin von Bayern-Star lebt mit seltener Krankheit

Am 23. März beginnt für Gabun die Qualifikation für den Afrika-Cup 2027 in Kenia, Tansania und Uganda. 

Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
In diesem Artikel erwähnt
Olympique Marseille
Olympique Marseille
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Olympique Marseille
        Olympique Marseille