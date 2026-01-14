Suspendierung gegen Gabuns Nationalteam aufgehoben

Gabuns Nationalmannschaft wurde nach dem Afrika-Cup-Out suspendiert. Nun wurde der Entscheid rückgängig gemacht.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Nach dem erfolglosen Afrika-Cup suspendierte Gabuns Sportminister Dr. Simplice-Desiré Mamboula das gesamte Nationalteam und warf Captain Pierre-Emerick Aubameyang (36; Olympique Marseille) und Vize-Captain Bruno Ecuele Manga (37) aus der Mannschaft.

Nun wurde die Suspendierung rückgängig gemacht und der Captain und sein Vize zurück ins Team geholt. Einzig die Entlassung des Trainerteams wird nicht rückgängig gemacht.

Der neue Sportminister Paul Ulrich Kessany (40) begründet den Entscheid mit der «Dringlichkeit der bevorstehenden Termine». Zudem fordert er den Fussballverband dazu auf, zeitnah einen neuen Trainerstab einzusetzen. Der ehemalige Fussballer, der einst selbst 48 Länderspiele für Gabun absolvierte, ist seit Januar im Amt.

Am 23. März beginnt für Gabun die Qualifikation für den Afrika-Cup 2027 in Kenia, Tansania und Uganda.