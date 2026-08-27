DE
FR
Abonnieren

Schlau oder dreist?
Wie ManCity Frankfurt bei Marmoush austrickst

Omar Marmoush verlässt Manchester City und wechselt zu Tottenham Hotspur. Genau wie sein Teamkollege Savinho. Doch hinter dem Doppelwechsel steckt ein raffinierter Millionen-Trick von ManCity.
Publiziert: 07:00 Uhr
|
Aktualisiert: 07:55 Uhr
Kommentieren
1/6
Omar Marmoush wechselt zu Tottenham.
Foto: AP Photo/Lee Jin-man

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • ManCity verkauft Omar Marmoush nach 1,5 Jahren an Tottenham.
  • Doppeltransfer: Tottenham Hotspur zahlt 150 Millionen Euro für Marmoush und Savinho
  • ManCity trickst Frankfurt aus und spart Weiterverkaufsbeteiligung
RMS_Portrait_AUTOR_1056.JPG
Björn LindroosRedaktor Sport

Im Januar 2025 war er ManCitys Königstransfer. Für 75 Millionen Euro holten die Engländer Omar Marmoush (27) von Eintracht Frankfurt.

Doch der Ägypter schlug nicht wie erhofft ein. In 33 Spielen gelangen ihm acht Tore, wirklich durchsetzen konnte er sich bei den Skyblues nie. Und nach gut eineinhalb Jahren beendet der Klub das Experiment wieder.

Auch Savinho wechselt

Kurz nach dem Saisonstart der Premier League wechselt Marmoush nämlich innerhalb der Liga. Tottenham Hotspur soll sich die Rechte des Offensivspielers gesichert haben. Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano soll er erst per Leihe nach London wechseln. Doch die Spurs besitzen eine Kaufoption in Höhe von rund 58 Millionen Euro.

Mehr Fussball
«Mit zwölf Jahren sagte man mir, ich würde erblinden»
Chelsea-Keeperin Hampton
«Mit zwölf Jahren sagte man mir, ich würde erblinden»
Französischer WM-Fahrer geht gegen seinen Klub vor
Trotz Startelf-Einsatz
Französischer WM-Fahrer geht gegen seinen Klub vor
YB jagt französischen Flügelspieler
YB-News
Verstärkung für die Offensive?
YB jagt französischen Flügelspieler
Uefa-Präsident will Fifa-Boss Infantino nicht herausfordern
«Ich bin nicht interessiert»
Uefa-Präsident will Fifa-Boss Infantino nicht herausfordern

Wirklich nur 58 Millionen? Gemäss Medienberichten hat City mit einer kleinen Finesse Frankfurt ausgetrickst. Denn neben Marmoush wechselt wohl auch Savinho (22) von City zu Tottenham. Für den Doppeltransfer zahlen die Spurs rund 150 Millionen Euro, wovon etwa 85 Millionen Euro plus Boni für Savinho sein sollen.

Keine Weiterverkaufsbeteiligung

Und das, obwohl der Brasilianer laut Transfermarkt nur einen Marktwert von rund 35 Millionen Euro hat. ManCity tut dies, um einer Abmachung mit Frankfurt aus dem Weg zu gehen. Denn bei Marmoushs Wechsel sicherten sich die Deutschen eine Weiterverkaufsbeteiligung, sollte City den Ägypter für mehr Geld verkaufen, als sie ihn von Frankfurt holten.

Durch den Trick ist dieser Deal nun ausgehebelt und City muss Frankfurt kein Geld bezahlen, während in den Savinho-Millionen wohl auch noch etwas Geld für Omar Marmoush steckt.

Premier League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
1
4
3
2
Arsenal FC
Arsenal FC
1
3
3
2
Brentford FC
Brentford FC
1
3
3
4
Everton FC
Everton FC
1
2
3
4
Hull City
Hull City
1
2
3
6
Chelsea FC
Chelsea FC
1
1
3
7
Ipswich Town
Ipswich Town
1
1
3
7
Manchester City
Manchester City
1
1
3
9
Leeds United
Leeds United
1
1
3
10
Liverpool FC
Liverpool FC
1
0
1
10
Newcastle United
Newcastle United
1
0
1
12
FC Fulham
FC Fulham
1
-1
0
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
1
-1
0
13
FC Sunderland
FC Sunderland
1
-1
0
15
Nottingham Forest
Nottingham Forest
1
-1
0
16
Crystal Palace
Crystal Palace
1
-2
0
16
Manchester United
Manchester United
1
-2
0
18
Coventry City
Coventry City
1
-3
0
18
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
1
-3
0
20
Aston Villa
Aston Villa
1
-4
0
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Bundesliga
        Bundesliga
        SG Eintracht Frankfurt
        SG Eintracht Frankfurt
        Manchester City
        Manchester City
        Premier League
        Premier League