Omar Marmoush verlässt Manchester City und wechselt zu Tottenham Hotspur. Genau wie sein Teamkollege Savinho. Doch hinter dem Doppelwechsel steckt ein raffinierter Millionen-Trick von ManCity.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ManCity verkauft Omar Marmoush nach 1,5 Jahren an Tottenham.

Doppeltransfer: Tottenham Hotspur zahlt 150 Millionen Euro für Marmoush und Savinho

ManCity trickst Frankfurt aus und spart Weiterverkaufsbeteiligung

Björn Lindroos Redaktor Sport

Im Januar 2025 war er ManCitys Königstransfer. Für 75 Millionen Euro holten die Engländer Omar Marmoush (27) von Eintracht Frankfurt.

Doch der Ägypter schlug nicht wie erhofft ein. In 33 Spielen gelangen ihm acht Tore, wirklich durchsetzen konnte er sich bei den Skyblues nie. Und nach gut eineinhalb Jahren beendet der Klub das Experiment wieder.

Auch Savinho wechselt

Kurz nach dem Saisonstart der Premier League wechselt Marmoush nämlich innerhalb der Liga. Tottenham Hotspur soll sich die Rechte des Offensivspielers gesichert haben. Gemäss Transferexperte Fabrizio Romano soll er erst per Leihe nach London wechseln. Doch die Spurs besitzen eine Kaufoption in Höhe von rund 58 Millionen Euro.

Wirklich nur 58 Millionen? Gemäss Medienberichten hat City mit einer kleinen Finesse Frankfurt ausgetrickst. Denn neben Marmoush wechselt wohl auch Savinho (22) von City zu Tottenham. Für den Doppeltransfer zahlen die Spurs rund 150 Millionen Euro, wovon etwa 85 Millionen Euro plus Boni für Savinho sein sollen.

Keine Weiterverkaufsbeteiligung

Und das, obwohl der Brasilianer laut Transfermarkt nur einen Marktwert von rund 35 Millionen Euro hat. ManCity tut dies, um einer Abmachung mit Frankfurt aus dem Weg zu gehen. Denn bei Marmoushs Wechsel sicherten sich die Deutschen eine Weiterverkaufsbeteiligung, sollte City den Ägypter für mehr Geld verkaufen, als sie ihn von Frankfurt holten.

Durch den Trick ist dieser Deal nun ausgehebelt und City muss Frankfurt kein Geld bezahlen, während in den Savinho-Millionen wohl auch noch etwas Geld für Omar Marmoush steckt.