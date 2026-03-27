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Red Devils blasen zum Transfer-Angriff
Wildert ManUnited bald bei Premier-League-Klubs?

Manchester United plant im Sommer eine Transfer-Offensive. Gleich mehrerer Stars haben die Red Devils auf dem Einkaufszettel.
Publiziert: vor 53 Minuten
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Sandro Tonali (l.) ist eines der Top-Ziele von Manchester United.
Foto: keystone-sda.ch
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Andri BäggliRedaktion Sport

Kaum neigt sich eine Saison dem Ende entgegen, beginnen die Teams sich bereits nach Verstärkungen für die nächste Spielzeit umzusehen – so auch Manchester United. Und die Red Devils haben eine grosse Einkaufsliste. Im Fokus: Vor allem Spieler, die bereits schon bei einem Premier-League-Klub sind. 

Sandro Tonali

Wie «Daily Mail» berichtet, ist Sandro Tonali (25) eines der Top-Ziele Uniteds. Der Newcastle-Mittelfeldspieler, der Italien am Donnerstag in den WM-Playoff-Final geschossen hat, hat bei den Magpies noch einen Vertrag bis 2028. Laut Transfermarkt beträgt der Marktwert rund 73,5 Millionen Franken.

Myles Lewis-Skelly

Auch auf der Aussenverteidiger-Position wollen sich die Roten Teufel verstärken. Laut dem «Express» sollen sie an einer Verpflichtung von Arsenals Myles Lewis-Skelly interessiert sein. Der 19-Jährige kam zu Beginn dieser Saison zu Teileinsätzen, seit dem Jahreswechsel stand aber nur noch einmal auf dem Feld. Auch andere Teams sollen am Talent interessiert sein.

James Garner und Iliman Ndiaye

Auf einen Verein hat es United besonders abgesehen: Mit James Garner (24) und Iliman Ndiaye (26) sollen gleich zwei Spieler von Everton nach Manchester gelotst werden. Gemäss dem spanischen Portal fichajes.net seien die Verantwortlichen bei United bereit, fast 106 Millionen Franken auszugeben. Man sei davon überzeugt, dass die beiden Spieler über die nötige taktische Disziplin und offensive Ausgewogenheit verfügen, um wieder um Europas wichtigste Titel mitzuspielen.

Abgänge

Doch ManUnited will nicht nur einkaufen. So sollen unter anderem der an Aston Villa ausgeliehene Jaden Sancho (26), dessen Vertrag im Sommer ausläuft, und der an Barcelona verliehene Marcus Rashford (28) den Klub verlassen. Aston Villa plant, Sancho permanent zu übernehmen, an Rashford gibt es Interesse von PSG und der AC Milan.

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Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
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AC Milan
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Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Aston Villa
Aston Villa
FC Barcelona
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Everton
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