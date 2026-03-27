Andri Bäggli Redaktion Sport

Kaum neigt sich eine Saison dem Ende entgegen, beginnen die Teams sich bereits nach Verstärkungen für die nächste Spielzeit umzusehen – so auch Manchester United. Und die Red Devils haben eine grosse Einkaufsliste. Im Fokus: Vor allem Spieler, die bereits schon bei einem Premier-League-Klub sind.

Sandro Tonali

Wie «Daily Mail» berichtet, ist Sandro Tonali (25) eines der Top-Ziele Uniteds. Der Newcastle-Mittelfeldspieler, der Italien am Donnerstag in den WM-Playoff-Final geschossen hat, hat bei den Magpies noch einen Vertrag bis 2028. Laut Transfermarkt beträgt der Marktwert rund 73,5 Millionen Franken.

Myles Lewis-Skelly

Auch auf der Aussenverteidiger-Position wollen sich die Roten Teufel verstärken. Laut dem «Express» sollen sie an einer Verpflichtung von Arsenals Myles Lewis-Skelly interessiert sein. Der 19-Jährige kam zu Beginn dieser Saison zu Teileinsätzen, seit dem Jahreswechsel stand aber nur noch einmal auf dem Feld. Auch andere Teams sollen am Talent interessiert sein.

James Garner und Iliman Ndiaye

Auf einen Verein hat es United besonders abgesehen: Mit James Garner (24) und Iliman Ndiaye (26) sollen gleich zwei Spieler von Everton nach Manchester gelotst werden. Gemäss dem spanischen Portal fichajes.net seien die Verantwortlichen bei United bereit, fast 106 Millionen Franken auszugeben. Man sei davon überzeugt, dass die beiden Spieler über die nötige taktische Disziplin und offensive Ausgewogenheit verfügen, um wieder um Europas wichtigste Titel mitzuspielen.

Abgänge

Doch ManUnited will nicht nur einkaufen. So sollen unter anderem der an Aston Villa ausgeliehene Jaden Sancho (26), dessen Vertrag im Sommer ausläuft, und der an Barcelona verliehene Marcus Rashford (28) den Klub verlassen. Aston Villa plant, Sancho permanent zu übernehmen, an Rashford gibt es Interesse von PSG und der AC Milan.

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