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Paukenschlag in der Premier League
Liverpool trennt sich per sofort von Trainer Slot

Das Kapitel Liverpool ist für Arne Slot vorzeitig beendet: Die Reds trennen sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Cheftrainer. Als Top-Favorit auf seine Nachfolge gilt Andoni Iraola.
Publiziert: vor 47 Minuten
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Liverpool trennt sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Arne Slot.
Foto: keystone-sda.ch
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Trainer Arne Slot (47) und der FC Liverpool trennen sich mit sofortiger Wirkung! Das verkündet der Verein am Samstag. Damit reagieren die Reds auf eine – gelinde gesagt – enttäuschende Saison. Trotz Sommer-Investitionen von über 480 Millionen Euro (!) landete Liverpool mit 60 Punkten aus 38 Spielen in der Premier League nur auf dem fünften Tabellenplatz und blieb damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Erst Mitte April hatte es geheissen, Slot würde auch in der kommenden Spielzeit an der Anfield Road auf der Bank sitzen – nun ist die Zusammenarbeit nach zwei Jahren vorzeitig beendet.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll mit Bournemouth-Coach Andoni Iraola (43) bereits der Top-Favorit auf die Nachfolge des Holländers feststehen.

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