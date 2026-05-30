Das Kapitel Liverpool ist für Arne Slot vorzeitig beendet: Die Reds trennen sich mit sofortiger Wirkung von ihrem Cheftrainer. Als Top-Favorit auf seine Nachfolge gilt Andoni Iraola.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Trainer Arne Slot (47) und der FC Liverpool trennen sich mit sofortiger Wirkung! Das verkündet der Verein am Samstag. Damit reagieren die Reds auf eine – gelinde gesagt – enttäuschende Saison. Trotz Sommer-Investitionen von über 480 Millionen Euro (!) landete Liverpool mit 60 Punkten aus 38 Spielen in der Premier League nur auf dem fünften Tabellenplatz und blieb damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück.

Erst Mitte April hatte es geheissen, Slot würde auch in der kommenden Spielzeit an der Anfield Road auf der Bank sitzen – nun ist die Zusammenarbeit nach zwei Jahren vorzeitig beendet.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano soll mit Bournemouth-Coach Andoni Iraola (43) bereits der Top-Favorit auf die Nachfolge des Holländers feststehen.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen