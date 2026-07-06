Sandro Tonali wechselt von Newcastle zu Tottenham.

Sandro Tonali wechselt für umgerechnet 98 Millionen Franken von Newcastle zu Tottenham. Der 26-jährige Italiener lobt Fans und Trainer De Zerbi, der ihn als «besondere Verpflichtung» bezeichnet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sandro Tonali wechselt für 98 Millionen Franken zu Tottenham Hotspur

Trainer De Zerbi überzeugte Tonali in zweistündigem Gespräch vom Wechsel

Tottenham investiert beinahe 200 Millionen Franken in Tonali und Fernandes

Petar Djordjevic

Der italienische Mittelfeldspieler Sandro Tonali wechselt für eine Ablösesumme von umgerechnet 98 Millionen Franken von Newcastle zu den Tottenham Hotspurs. Der Premier-League-Klub bestätigt den Transfer am Montag auf seiner offiziellen Website.

Tonali, 26 Jahre alt und italienischer Nationalspieler, zeigt sich begeistert: «Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Als ich heute im Klub ankam, war das Gefühl fantastisch. Es gab Gespräche über vier oder fünf andere Vereine, aber für mich gab es nur einen.» Besonders entscheidend sei für ihn eine zweistündige Unterhaltung mit Spurs-Trainer Roberto De Zerbi (47): «Er sprach über den Klub, die Fans, das Stadion und unseren Fussball. Es war wie Magie – ich wusste sofort, dass ich zu Tottenham wechseln muss.»

«Unsere Fans werden lieben, was er ins Team bringt»

De Zerbi, der Tonali schon seit dessen Jugend beim Brescia verfolgt, äussert sich ebenfalls positiv: «Sandro ist ein besonderer Spieler und eine grossartige Verstärkung für uns. Seine Qualität weckte grosses Interesse bei anderen Klubs, aber er wollte unbedingt zu uns. Unsere Fans werden lieben, was er ins Team bringt.»

Nach dem kürzlichen Transfer von Mateus Fernandes (21) von West Ham für umgerechnet 91 Millionen Franken markiert Tonali den zweiten hochkarätigen Mittelfeldzugang für die Spurs in diesem Sommer. Die Londoner haben innerhalb von einer Woche beinahe 200 Millionen Franken für Transfers locker gemacht. Bei Newcastle hat Tonali in der vergangenen Saison 53 Pflichtspiele absolviert und dabei drei Tore und sieben Vorlagen erzielt.

Dieser Artikel ist zuerst auf «abola.pt» erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.