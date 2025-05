1/6 Taiwo Awoniyi krachte beim Spiel gegen leicester City in den pfosten. Foto: AFP

AFP Agence France Presse

Grosse Sorge um Taiwo Awoniyi (27). Der Stürmer von Nottingham Forest ist in Folge seiner schweren Bauchverletzung nach englischen Medienberichten in ein künstliches Koma versetzt worden. Awoniyi hatte die Verletzung am vergangenen Sonntag beim 2:2 gegen Leicester City erlitten und war am Montag notoperiert worden.

Es gibt keinen Hinweis darauf, dass der Zustand des 27-Jährigen lebensbedrohlich ist. Dem Vernehmen nach soll das Koma zur Genesung beitragen, seine Bewegungsfreiheit einschränken und seine Herzfrequenz regulieren. Am Dienstag hatte Nottingham mitgeteilt, der Nigerianer «erholt sich bislang gut». Den Berichten zufolge soll der Rest des operativen Eingriffs am Mittwoch abgeschlossen werden.

Er spielte noch weiter

Awoniyi, der von 2019 bis 2022 in der Bundesliga bei Union Berlin und Mainz spielte, prallte am Sonntag gegen den Pfosten, als er versuchte, eine Flanke zu erreichen. Er wurde nur Minuten zuvor eingewechselt. Nach einer Behandlungspause kehrte er noch auf den Platz zurück, hatte jedoch sichtbar Probleme.

Nach der Partie stürmte Klubbesitzer Evangelos Marinakis auf den Platz und stellte Teammanager Nuno Espirito Santo energisch zur Rede. Auf seinem Instagram-Profil spielte der Grieche die Aufregung später als Frust über eine Fehleinschätzung des medizinischen Personals bezüglich der Einsatzfähigkeit von Awoniyi herunter.