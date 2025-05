Mittlerweile ist es fix: Im Sommer verlässt Trent-Alexander Arnold Liverpool nach 20 Jahren. Bei vielen Fans kommt das überhaupt nicht gut an.

1/5 Verlässt den FC Liverpool im Sommer: Trent Alexander-Arnold. Foto: Offside via Getty Images

Darum gehts Trent Alexander-Arnold verlässt Liverpool nach 20 Jahren für Real Madrid

Liverpool-Fans reagieren empört, beschimpfen ihn als Verräter und verbrennen Trikots

Real Madrid holt den 26-Jährigen ablösefrei trotz 75 Millionen Franken Marktwert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Julian Sigrist Redaktor Sport

20 Jahre war Trent Alexander-Arnold (26) beim FC Liverpool. Über die Akademie spielte er sich 2016 in den Profikader, wo er mit 18 Jahren sein Debüt gab. Aus dem einstigen Junior ist längst ein Klub-Idol geworden.

Doch 352 Profispiele später ist klar, dass der Rechtsverteidiger die Reds im Sommer verlassen wird. Das teilte er am Montag in einer emotionalen Videobotschaft mit.

Verständlich, dass der Abgang des Eigengewächses die Liverpool-Fans schmerzt. Weil der Klub aber auch noch kein Geld mit dem Transfer verdient, schäumen einige Anhänger regelrecht.

«Ich bin enttäuscht»

Bei Liverpool-Legende Jamie Carragher (47) kommt das nicht gut an. Im Rahmen der Sendung «Monday Night Football» auf Sky Sports äussert er seinen Unmut. Zwar sei es seine Karriere und er könne selbst entscheiden, was er machen will, aber: «Ich bin enttäuscht, dass er als einheimischer Spieler nicht glaubt, dass Liverpool genug ist – obwohl sie gewinnen.»

Weiter ergänzt er, dass die Fans von einem Spieler aus Liverpool in solch einer Situation etwas mehr erwarten würden.

Tatsächlich fallen die Reaktionen auf Social Media harsch aus. «Mach dir nicht die Mühe, zurückzukommen», heisst es da. «Zu einer Legende wird man nicht damit, was man im Verein macht, sondern wie man ihn verlässt. Er ist keine Legende», so das Fazit eines anderen Liverpool-Fans.

Von vielen Anhängern der Reds wird er als «Ratte», «Verlierer» oder «Verräter» beschimpft. Ausserdem kursieren sogar Videos, in denen das Trikot mit der Rückennummer 66 verbrannt wird.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nächster ablösefreier Spieler für Real

Weil der Vertrag des Engländers im Sommer ausläuft, bekommen die Reds trotz Alexander-Arnolds Marktwert von 75 Millionen Franken keinen Rappen Ablöse. Grosser Profiteur davon ist Real Madrid, zu dem der 26-Jährige laut Transfer-Insider Fabrizio Romano wechseln wird.

Nach den ablösefreien Transfers von Spielern wie Kylian Mbappé (26) Antonio Rüdiger (32) oder David Alaba (32) in den letzten Jahren schlagen die Königlichen erneut bei einem Spieler mit auslaufendem Vertrag zu.

Bei den Madrilenen wird der Rechtsverteidiger zum erst achten englischen Spieler der Klubgeschichte. In den 2000er-Jahren überzeugten vor allem Steve McManaman (53) und David Beckham (50) im Trikot von Real, während aktuell Mittelfeld-Star Jude Bellingham (21) für Aufsehen sorgt. Die Fussstapfen die Alexander-Arnold auszufüllen hat, sind also durchaus gross.