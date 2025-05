1/5 Rob McElhenney (l.) und Ryan Reynolds kauften 2021 Wrexham AFC für 2,3 Millionen Franken. Foto: Getty Images

Darum gehts Wrexham AFC steigt sensationell in die Championship auf

Hollywood-Stars Reynolds und McElhenney kauften den Klub 2021

Vierter Aufstieg in fünf Jahren, nur noch eine Stufe zur Premier League Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

Es ist eine Geschichte, wie sie nur der Fussball erzählen kann – oder Hollywood. Mit einem 3:0-Sieg gegen Charlton Athletic fixiert Wrexham AFC den sensationellen Aufstieg in die Championship, die zweithöchste englische Liga. Nur noch eine Stufe fehlt zur Premier League – der grosse Traum ist plötzlich zum Greifen nah.

Der Klub aus dem 65'000-Einwohner-Städtchen Wrexham im Norden von Wales stand jahrelang im Niemandsland des britischen Fussballs. 2008 stürzte der älteste Klub aus Wales aus der «Football League» in die fünftklassige National League – sportlich abgeschrieben, wirtschaftlich am Abgrund. Doch dann kam Hollywood.

Der PR-Gag

Schauspieler Rob McElhenney (45, «Its Always Sunny in Philadelphia») träumte von einem eigenen Fussballklub. Gemeinsam mit seinem Berufskollegen Ryan Reynolds (46, «Deadpool») kaufte er 2021 Wrexham AFC – und veränderte alles. Aus der einst vergessenen Fussballstadt wurde eine globale Marke. Die Netflix-Serie «Welcome to Wrexham» machte den Klub weltberühmt.

Doch die Geschichte war mehr als ein PR-Gag. Hinter den Kulissen wurde seriös gearbeitet, viel Geld investiert, das Management professionalisiert und das Team gezielt verstärkt. Die Fans waren von Anfang an dabei und begleiteten den Klub auf seinem Weg nach oben.

Nun der Lohn: vierter Aufstieg in fünf Jahren – von der National League in die League Two, dann in die League One und nun in die Championship. «Rob hat gleich gesagt: ‹Das Ziel ist die Premier League.› Leute haben gelacht. Es klang verrückt, aber wir meinten es ernst», erinnert sich Reynolds.

Heute lacht niemand mehr

Bei der Aufstiegsfeier stürmten Tausende Fans das Spielfeld, es wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Reynolds selbst zapfte Bier für die Anhänger – ein weiteres Kapitel dieser einzigartigen Fussballstory.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Wrexham ist zurück auf der grossen Bühne. Doch in der Championship warten harte Gegner – ehemalige Premier-League-Klubs wie Leicester, Southampton und Ipswich Town, die in dieser Saison abgestiegen sind. Der Weg nach ganz oben wird alles andere als ein Selbstläufer.

Die Stadt steht hinter dem Team. Was einst wie ein PR-Stunt aussah, ist heute einer der bemerkenswertesten Aufstiege im englischen Fussball der jüngsten Vergangenheit. Hollywood ist in Wrexham angekommen – und der nächste Akt bereits in Planung.