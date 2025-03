1/5 Er glaubt an den Aufstieg: Paul Mullin. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Hollywood-Stars kaufen walisischen Fussballverein und führen ihn zum Erfolg

Doku-Serie «Welcome to Wrexham» begleitet den Aufstieg des Vereins

Einnahmen verdoppelt, Umsatz um 4900 Prozent gestiegen seit Übernahme Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Joël Hahn Redaktor Sport

Was als spontane Idee begann, entwickelte sich zu einer echten Erfolgsgeschichte: Inspiriert von einer Netflix-Serie kam Schauspieler Rob McElhenney (45) auf den Gedanken, einen eigenen Fussballverein zu übernehmen und ihn an die Spitze zu führen. Gemeinsam mit Hollywood-Star Ryan Reynolds (46) wurde dieser Plan 2021 in die Tat umgesetzt. Für umgerechnet 2,3 Millionen Schweizer Franken kauften die beiden den walisischen Traditionsverein Wrexham AFC, der damals in der fünften englischen Liga spielte.

Doch mit dem Kauf allein war es nicht getan. Die neuen Besitzer investierten zusätzlich rund 10 Millionen Franken in das Team und die Infrastruktur, um den Klub langfristig konkurrenzfähig zu machen. Der Erfolg liess nicht lange auf sich warten: Wrexham schaffte es in den vergangenen Jahren bis in die dritten englische Spielklasse. Derzeit kämpft man um den Aufstieg in die Championship. Das grosse Ziel bleibt der Durchmarsch bis in die Premier League – ein ambitioniertes, aber nicht unrealistisches Vorhaben.

Beeindruckende Bilanz

Parallel dazu entstand die Doku-Serie «Welcome to Wrexham,» die den Aufstieg des Vereins und das aussergewöhnliche Engagement seiner Besitzer hautnah begleitet. Die Serie entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolg und sorgte dafür, dass Wrexham AFC auch international grosse Aufmerksamkeit erhielt. Seit der Übernahme haben sich die Einnahmen des Vereins verdoppelt, der Umsatz stieg um beeindruckende 4900 Prozent.

Doch die Pläne gehen weiter: In naher Zukunft soll das Stadion, der altehrwürdige Racecourse Ground, modernisiert und vergrössert werden, um noch mehr Fans Platz zu bieten. Derzeit fasst die vor über 200 Jahren für Pferderennen eröffnete Anlage, die seit 1872 auch von den Wrexham-Fussballern genutzt wird, rund 13’000 Zuschauer – doch das könnte sich bald ändern. Die Vision von McElhenney und Reynolds ist klar: Wrexham soll nicht nur in die Premier League aufsteigen, sondern sich dort langfristig etablieren.